Infarto mentre guarda la partita allo stadio | a salvarlo è il sindaco

Ha un Infarto mentre è in vacanza sulla neve : modella e reginetta di bellezza muore a 20 anni : La morte di Lotte van der Zee, modella di origine olandese e vincitrice dell'edizione 2017 del titolo di Miss Teen Universe. La ragazza ha avuto un attacco di cuore mentre era a Westendorf, in Austria, per una breve vacanza sulla neve con la famiglia per festeggiare il suo 20esimo compleanno. Il decesso è stato comunicato dai genitori lo scorso mercoledì, 6 marzo, dopo due settimane di coma, tramite un messaggio pubblicato sul profilo Instagram ...