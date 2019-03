tuttoandroid

(Di martedì 26 marzo 2019) Innon usano condizionali annunciare il fatto cheavrebbe firmato un assegno da 37,5di sterline per uno stabilmento a CambridgeL'articolofain: indi40diper uno stabilimento a Cambridge proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Huawei fa spese in Europa: in Cina parlano di oltre 40 milioni di euro spesi per uno stabilimento a Cambridge - SpeculaThor : RT @ItalianPolitics: Ecco come e perché Trump e Merkel bisticciano su Huawei, South Stream e spese militari - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Tutte le ultime tensioni fra il presidente americano Donald #Trump e la cancelliera tedesca Angela #Merkel nell'approfond… -