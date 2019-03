Gigi Proietti | Roma? Aveva bisogno di essere benedetta

Gigi Proietti e le 'canzoni di oggi' - declama i testi : la gag è irresistibile : Ospite d'eccezione alla finale di Italia's Got Talent, vinta dal pianista Antonio Sorgentone, che ha dato fuoco al suo pianoforte,, Gigi Proietti ha declama to i brani di alcuni tra i maggiori successi ...

'La Pietà' di Piovani all'Opera di Roma - con la voce recitante di Gigi Proietti : Mercoledì 20 marzo 2019 alle ore 20.30 al Teatro Costanzi andrà in scena La Pietà, Stabat Mater per due voci femminili, voce recitante e orchestra, musica di Nicola Piovani su versi di Vincenzo Cerami.

"Federico Ielapi e Gigi Proietti saranno Pinocchio e Mangiafuoco nel film di Garrone" : Prende forma il Pinocchio di Matteo Garrone. Il regista avrebbe scelto come protagonista della pellicola Federico Ielapi , di 8 anni, il giovanissimo attore diventato celebre grazie al film Quo vado, con Checco Zalone. Anche Gigi Proietti si dovrebbe aggiungere al cast, nel ruolo di Mangiafuoco . L'indiscrezione, riportata da La Nazione, è stata diffusa dal blog cinemotore.com.Il cast di Pinocchio , che sarà girato tra Toscana, Roma e ...

La Confessione (Nove) - Gigi Proietti a Gomez : “La giunta Raggi? Troppo ferma. E il governo si dia una mossa” : Venerdì 15 marzo alle 22.45 su Nove va in onda “La Confessione” di Peter Gomez. Ospite d’eccezione della puntata, Gigi Proietti. Il giornalista chiede all’artista un giudizio sulla guida della Capitale condotta dalla sindaca pentastellata Virginia Raggi. “E’ a capo di una giunta un po’ Troppo ferma oppure non riesce a far sapere bene le cose che fa, se le fa – spiega il grande attore e regista ...