Francia | confermato Pil quarto trimestre a +0 | 3%

wallstreetitalia

(Di martedì 26 marzo 2019) Confermata la crescita dell' economia francese del2018. Secondo l'istituto di statistica francese, Insee, il dato definitivo sull' aumento del Pil è stato dello 0,3%, valore che coincide con la stima preliminare ...

PietroJoser : Fu il governo di Silvio Berlusconi nel 2004 a escogitare la geniale idea di accollare a Roma i due terzi delle spes… - Ant_News_ : #Francia: Non aumenta solo l'#antisemitismo.. 'l’anno scorso, circa 3 casi al giorno, come ha confermato il Minist… - ___________Luca : @Sarita_Libre E' un senegalese che ha confermato il movente etnico e tu non puoi farci nulla. La Francia è afro-is… -