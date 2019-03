Cittadinanza a Ramy | Lega e M5s divisi Di Maio e Bonafede | “Diamogliela” Ma per

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019) “Diamo laa questo ragazzo“. Dalle pagine del Corriere della Sera, il vicepremier Luigi Diribadisce ancora una volta la volontà sua e del Movimento 5 Stelle di accogliere la richiesta diShehata, il ragazzino di origine egiziana che ha sventato l’attacco al bus di San Donato milanese, e concedergli laitaliana per meriti. Parole che suonano come una replica al suo omologo Matteo Salvini, che prima si era detto favorevole a concederla e poi aveva fatto sapere invece che “non ci sono gli elementi per concederla” a causa dei “numerosi precedenti penali” di un parente del ragazzino egiziano che nel frattempo è diventato per tutti un “eroe”. Il ministro dell’Interno ha poi escluso che si parlerà di Ius soli in Consiglio dei ministri e sottolineando di non capire “la necessità di fare scorciatoie, ...

borghi_claudio : VIDEO! IL PADRE DI RAMY: NON VOLEVO CHIEDERE LA CITTADINANZA, ME L'HANNO DETTO I GIORNALISTI - LegaSalvini : ++ ??SCOOP ++ “Per dare cittadinanze ho bisogno di fedine penali pulite. Non parlo dei ragazzini di 13 anni ma non f… - Corriere : E Pif attacca: «Fai il bullo con un 13 enne? Sei un ministro bimbominkia» -