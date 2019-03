Calcio | Nazionale Under 21 | l’Italia di Di Biagio migliora dal punto di vista del gioco

Calcio : la Nazionale della Catalogna si aggiudica la “sfida politica” con il Venezuela per 2-1 : Una partita che più politica non ci poteva essere. A Montilivi, lo stadio del Girona, città del leader catalano Carles Puigdemont (autoesiliato e ricercato dalle autorità iberiche) si sono affrontate la Nazionale di casa e quella del Venezuela, sconvolta dalle dimissioni del ct Rafael Dudamel per protestare contro le infiltrazioni politiche derivanti dai “seguaci” di Juan Guaidò, rivali del presidente Nicolas Maduro. Prima apparizione di una ...

Calcio a 5 AMF : la Nazionale Maschile è pronta per la Coppa del Mondo AMF in Argentina [FOTO] : La Nazionale è inserita nel Gruppo C con Sudafrica, Argentina e Australia. Manca meno di una settimana alla partenza della Nazionale Italiana Maschile di Calcio a 5 AMF per la prossima Coppa del Mondo AMF Assoluta Maschile, ovvero il Calcio a 5 giocato con le Regole Originali che si disputerà dal 31 Marzo al 7 Aprile prossimo nella Città di Posadas (Regione Misiones) in Argentina (Sudamerica). La Selezione gestita dalla Federazione ...

Nazionale Calcio - stasera la sfida alla Finlandia : Il coraggio non gli manca, e neppure la fiducia nei giovani azzurri. Roberto Mancini si tuffa nelle eliminatorie europee lanciando il 19enne Moise Kean, attaccante vercellese di origini ivoriane. Il ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Federico Chiesa lascia il ritiro della Nazionale - infortunio anche per Alessandro Florenzi : Roberto Mancini dovrà fare a meno di Federico Chiesa e forse anche di Alessandro Florenzi nella gara d’esordio della Nazionale alle Qualificazioni per gli Europei 2020 contro la Finlandia, sfida in programma sabato alle ore 20.45 ad Udine. L’estremo della Fiorentina non è riuscito a recuperare dal problema muscolare nella zona pubica che lo aveva costretto ad interrompere l’allenamento di martedì. anche oggi non ha putto allenarsi ed è ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : un nuovo inizio per l’Italia. Mancini ha i giocatori su cui costruire una grande Nazionale : Tutto pronto alla Dacia Arena di Udine per Italia-Finlandia, match d’esordio della Nazionale di Calcio di Roberto Mancini nel girone di qualificazione agli Europei 2020. Il match diretto dall’arbitro israeliano Orel Grinfeeld ha suscitato l’interesse dei tifosi e i biglietti, come si suol dire, sono andati a ruba: già venduti oltre 18.000 tickets con le curve al completo e i distinti in esaurimento. Ci sarà quindi l’atmosfera ...

Giorgio Armani divise formali nazionale di Calcio maschile e femminile : A Giorgio Armani piace più il basket o il calcio? Certo, davanti all’acquisizione della blasonata Olimpia Milano nel 2008 la partnership siglata con la nazionale Italia di calcio maschile, Maggiore e Under 21, e quella femminile, potremmo pensare che il basket rimanga il primo dei suoi pensieri sportivi, ma forse non è così. D’altronde, l’accordo quadriennale presentato a Coverciano, durante il raduno della ...

Nazionale di Calcio sarda - debutto storico e prima vittoria : storico debutto per la Nazionale sarda che a Nuoro batte 7 a 1 gli Istrangios de Sardigna, formazione composta da calciatori stranieri in attività nell’isola. La selezione, guidata da Bernardo Mereu, si è imposta grazie alle reti di Bianchi, Molino, Virdis (tripletta),Spano e Gianni. Tra coloro che sono scesi in campo anche Robert Acquafresca, ex Cagliari, mentre altri calciatori, tesserati con club di Serie A, non hanno potuto rispondere ...

Chi ci sarà per il debutto della Nazionale sarda di Calcio guidata da Mereu : Sulle note dell'inno della Sardegna 'Procurad'e Moderare' alle 18.30 allo stadio 'Frogheri' di Nuoro debutterà la Natzionale sarda di calcio, guidata da Bernardo Mereu. Sono 25 i calciatori professionisti 'selezionati', su una rosa di una cinquantina di nomi che si erano resi disponibili a disputare l'amichevole con la rappresentativa degli 'Istrangios de Sardigna', stranieri che giocano nei club sardi, sotto la ...

Calcio : la Nazionale vestirà Armani. Roberto Mancini “Eleganti e spero vincenti” : Venticinque anni dopo Giorgio Armani torna a vestire la Nazionale di Calcio. L’ultima volta risale al 1994, anno del Mondiale americano, che si chiuse per l’Italia con la finale persa ai rigori contro il Brasile. Ieri è stata ufficializzata questa nuova partnership, che durerà per i prossimi quattro anni per un valore di 5 milioni di euro. Armani non vestirà solamente la Nazionale di Roberto Mancini, ma anche quella Under 21 e ...

Armani firma le divise formali della Nazionale di Calcio italiana : L'accordo è stato presentato al Centro tecnico federale di Coverciano ' La nuova partnership sottolinea il forte legame di Giorgio Armani con il mondo dello sport - si legge nella nota congiunta di ...

Calcio - Emporio Armani veste la Nazionale italiana : È un altro modo di portare l'italianità nel mondo", ha detto Giorgio Armani. Prosegue così il legame tra "re" Giorgio e lo sport italiano. Dopo aver realizzato la divisa per la squadra Nazionale alle ...

Giorgio Armani veste la Nazionale Italiana di Calcio : È un altro modo di portare l'italianità nel mondo', ha dichiarato Giorgio Armani. I calciatori della Nazionale hanno già avuto modo di indossare le nuove divise oggi a Coverciano, dove si sono ...

Nazionale Italiana di Calcio - lo stilista Giorgio Armani è il nuovo sponsor degli Azzurri : Sono orgoglioso e felice, è un connubio significativo, una conquista del nostro mondo della fiducia e della credibilità di un'azienda così importante a livello mondiale ". Presenti, all'annuncio ...

FederCalcio Usa sorpresa dalla causa per discriminazione intentata dalle giocatrici della nazionale : ... assicurando di essere già al lavoro con loro per "risolvere la questione" e fare in modo che tutti si concentrino poi sulla Coppa del mondo che avrà inizio il 7 giugno in Francia. "Crediamo che l'...