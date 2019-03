Una tempesta geomagnetica ha colpito la Terra | ora un nuovo flusso di particelle cariche

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Jessica ricatta Natascha per la piccola LUna! : Non smette di riservare colpi di scena la storyline legata alla gravidanza di Jessica Bronckhorst (Isabell Ege)! Dopo aver prima messo in grave pericolo la relazione di Paul (Sandro Kirtzel) e Romy (Désirée von Delft) e poi abbandonato la sua stessa figlia, nella prossima stagione di Tempesta d’amore Jessica arriverà ad usare la neonata per ottenere del denaro… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi della quindicesima stagione di Sturm der ...

Espulsione di massa coronale dal Sole : Una tempesta geomagnetica G2 sta per colpire la Terra : Fuochi d’artificio dalla Regione Attiva AR2736, nonostante il Sole si trovi nella fase di Minimo: i previsori della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) hanno reso noto che è attesa una tempesta geomagnetica classe G2 il 23 Marzo, quando il campo magnetico terrestre verrà colpito da un’Espulsione di massa coronale. La nube di particelle è stata prodotta e proiettata in direzione del nostro pianeta dalla macchia ...

In Zimbabwe Una tempesta tropicale ha provocato la morte di almeno 24 persone : Una forte tempesta tropicale ha provocato la morte di almeno 24 persone nella provincia di Manicaland, nell’est dello Zimbabwe, vicino al confine con il Mozambico: altre 40 persone risultano disperse. I forti venti hanno interrotto le comunicazioni di buona parte

Il premier Conte : "NessUna tempesta emotiva giustifica un femminicidio" : Perché non è usuale che un presidente del Consiglio dia un giudizio su due sentenze collegate a casi di cronaca nera. E che casi. Quel femminicidio a Genova, dove la pena è stata dimezzata perché l'...

Il premier Conte : “NessUna tempesta emotiva giustifica un femminicidio” : «Le sentenze dei giudici si possono discutere. L’importante è il rispetto dei ruoli e la tutela dell’autonomia della magistratura». Parte cauto, il premier Giuseppe Conte. Perché non è usuale che un presidente del Consiglio dia un giudizio su due sentenze collegate a casi di cronaca nera. E che casi. Quel femminicidio a Genova, dove la pena è stata...

"NessUna tempesta emotiva giustifica un femminicidio" : Perché non è usuale che un presidente del Consiglio dia un giudizio su due sentenze collegate a casi di cronaca nera. E che casi. Quel femminicidio a Genova, dove la pena è stata dimezzata perché l'...

Via della Seta - Tria : 'Una tempesta in un bicchiere d'acqua' : ... "si ribadiscono i principi di cooperazione economico e commerciali presenti in tutti i documenti europei, nessuna regola commerciale ed economica viene cambiata": così il ministro dell'economia ...

Via della Seta - Tria : “Tempesta in un bicchier d’acqua. NessUna regola commerciale ed economica viene cambiata” : “Penso che si stia facendo confusione attorno a questo accordo che poi non è neanche un accordo ma un ‘understanding’. Dentro si ribadiscono dei principi di collaborazione commerciale già presenti in tutti i documenti europei. Nessuna regola commerciale ed economica viene cambiata. Si sta facendo una tempesta in un bicchiere d’acqua” Così il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria rispondendo alle domande dei giornalisti a margine ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : LUna restituita a Michael e Natascha! Ma Jessica… : Non poteva iniziare in modo più movimentato la vita della piccola Luna! Venuta al mondo in circostanze drammatiche, nella prossima stagione di Tempesta d’amore la figlioletta di Jessica Bronckhorst (Isabell Ege) dovrà infatti affrontare una serie incredibile di difficoltà. Fortunatamente, però, la piccola avrà qualcuno che la ama incondizionatamente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi della quindicesima stagione di Sturm der Liebe! Tempesta ...

Uccise la compagna in preda a Una "tempesta emotiva" : tenta suicidio in carcere - è grave : Michele Castaldo, 57 anni, Uccise l'ex compagna Olga Matei nel 2016. In primo grado era stato condannato a trent'anni, poi...

Una “tempesta emotiva” di gelosia attenua l’omicidio? No - è Una fake news : Sta facendo molto discutere una sentenza pronunciata dalla Corte d’assise d’appello di Bologna che ha quasi dimezzato la pena a un uomo reo confesso dell’omicidio di una donna conosciuta appena un mese prima. Secondo quanto riportato dagli organi di informazione (in maniera molto semplicistica, come

"La uccise in preda a Una tempesta emotiva". E gli dimezzano la pena : La strangolò a mani nude, ma perché in preda a una "tempesta emotiva" dovuta alla gelosia con cui credeva di dover tutelare quel legame. Se non è un ritorno al delitto d'onore o comunque al delitto giustificato in 'amore', poco ci manca: i giudici della Corte d'appello di Bologna hanno quasi dimezzato la pena a un uomo - Michele Castaldo, 57 anni - che a Riccione nell'ottobre 2016 al termine di una lite uccise Olga Matei, la donna ...

Uccise Una donna in preda a Una "tempesta emotiva e passionale" : pena dimezzata per l'omicida : Una "tempesta emotiva" determinata dalla gelosia può attenuare la responsabilità di chi uccide. Anche sulla base di questo ragionamento la Corte di appello di Bologna ha quasi dimezzato la pena a ...

Fidanzata uccisa per gelosia - pena ridotta : «Era in preda a Una “tempesta emotiva”» : Quasi dimezzata la pena a Michele Castaldo, 57 anni, omicida reo confesso di Olga Matei, con cui aveva una relazione da un mese