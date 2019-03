Torino | treni nel caos per un guasto alla stazione Lingotto

Caos per un guasto alla stazione Lingotto - treni fermi a Torino : Inizia male la settimana per i pendolari che usano le linee dei treni metropolitani. Un guasto al sistema di controllo della stazione Lingotto , bloccato dalle 7,35 di oggi, lunedì 25 marzo ha mandato ...

Aggressioni sui treni - la linea Torino-Cuneo è tra le più pericolose della regione per il personale Fs : Cinque Aggressioni a febbraio. Sei dall’inizio dell’anno. È iniziato male il 2019 per i capi treno delle linee regionali: testate, morsi, schiaffi. Aggrediti durante i controlli dei biglietti, o semplicemente per aver rimproverato i passeggeri, chiedendo loro di togliere i piedi dai sedili o di non bivaccare nei corridoi. Le linee ad alto rischio p...