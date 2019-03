optimaitalia

(Di lunedì 25 marzo 2019)Non è un momento semplicissimo per la famiglia dei P20, come si potrà notare oggi 25 marzo a proposito di un nuovo presunto bug segnalato per coloro che dispongono di unP20 Pro. Stando alle informazioni raccolte durante il fine settimana, infatti, non sono isolati i casi di coloro che hanno riscontrato un netto abbassamento del volume al momento dell'utilizzo delle, degli, fino ai più comuni accessori bluetooth. Un'anomalia che, come sempre avviene in questi casi, non vale per tutti, ma che per mole di segnalazioni a mio modo di vedere non può essere ignorata.A distanza di pochi giorni da un altro malfunzionamento, in quel caso incentrato sul cosiddettoP20 Lite e sulla questione bootloop (qui trovate qualche informazione in più sulla vicenda), questo lunedì tocca dunque concentrarsi su una vicenda differente. Premesso che perP20 Pro non ...

GioPao9 : Si segnalano problemi per #HuaweiP20Pro con l’audio di cuffie e auricolari: possibile soluzione - OptiMagazine : Si segnalano problemi per Huawei P20 Pro con l’audio di cuffie e auricolari: possibile soluzione… - Biber0n1 : @intesasanpaolo segnalano che alcuni clienti CARISBO ancora non riescono dopo settimane ad utilizzare tutte le fun… -