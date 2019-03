Mara Venier accusata di copiare Barbara D' Urso | Nicola Carraro si infuria su Twitter

Anna Tatangelo e l’affetto per Mara Venier : il bel gesto dopo Domenica In : Anna Tatangelo e l’amicizia con Mara Venier: il gesto affettuoso dopo l’intervista a Domenica In Una puntata molto pregna ed emozionate quella del 24 marzo scorso di Domenica In, dove Anna Tatangelo si è raccontata senza filtri all’amica Mara Venier nell’ormai iconico salottino bianco di Raiuno. La sensuale cantante ha parlato della sua vita privata […] L'articolo Anna Tatangelo e l’affetto per Mara Venier: il ...

Domenica In - la proposta-choc di Milly Carlucci a Mara Venier : impensabile reazione della conduttrice : Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle, è stata ospite di Domenica In. Con Mara Venier ha parlato della prossima edizione del suo show danzante, che torna a infiammare il sabato sera della Rai a partire dal prossimo 30 marzo. Con Milly c'erano anche i ballerini della trasmissione, Sam

"Sei una zo***" - Ornella Vanoni senza peli sulla lingua con Mara Venier : Siparietto esilarante ma soprattutto senza filtri a Domenica In tra la cantante e la padrona di casa

Domenica In - insulto in diretta a Mara Venier : "Come ti sei ridotta?". Ma c'è il marito : scatta il massacro : Mara Venier è stata accusata di copiare la rivale Barbara D'Urso nel suo Domenica In, la trasmissione della Domenica pomeriggio su Rai 1. Un'accusa che non è piaciuta affatto al marito della conduttrice veneta Nicola Carraro. Ma si parte dalle accuse contro Zia Mara: "Ora non solo la Venier copia gl

Mara Venier offre il 'caffeuccio' a Domenica In - l'accusa del web : 'Copia Barbara D'Urso' : È stata una puntata di Domenica In a dir poco esilarante quella che è andata in onda il 24 marzo scorso: oltre ad inscenare un divertente siparietto con Ornella Vanoni, Mara Venier ha intrattenuto il pubblico da casa con un gesto che a tanti ha ricordato la sua competitor di Canale 5. Quando alcuni utenti del web hanno visto che la conduttrice ha offerto a tutti i suoi ospiti il caffè in diretta, si sono prodigati a far notare la somiglianza con ...

Domenica In - la Rai si inginocchia al cospetto di Mara Venier : un risultato sconvolgente - comanda lei : Mara Venier continua a registrare cifre da record sul fronte degli ascolti. Si parla della puntata di Domenica In del 24 marzo, che ha tenuto incollati al televisore 2.728.000 telespettatori ottenendo, nella prima parte, una share pari al 19,3%. Nella seconda, invece, gli spettatori raggiunti sono s

Mara Venier : trionfo di ascolti per Domenica In che supera il 19% : ascolti Domenica In: Mara Venier trionfa e umilia la concorrenza Continua ad ottenere ascolti d’oro Mara Venier con il suo contenitore d’intrattenimento: la puntata di Domenica In del 24 marzo è stata seguita da 2.728.000 telespettatori, pari al 19,3% di share, nella prima parte e da 2.190.000 telespettatori, pari al 18% di share nella seconda. Anche questa Domenica Mara Venier ha regalato al suo pubblico una puntata davvero ...

Mara Venier accusata di copiare la d’Urso : il marito ne prende le difese : Mara Venier criticata sui social: “Copia la d’Urso”, il marito Nicola interviene per difenderla Nicola Carraro, attuale marito di Mara Venier, è senza ombra di dubbio uno dei fan più accaniti di Domenica In. Il suo profilo Twitter, specie quando va in onda la trasmissione, pullula di messaggi e complimenti indirizzati alla moglie, spesso scritti […] L'articolo Mara Venier accusata di copiare la d’Urso: il marito ne ...

Domenica In - Ornella Vanoni sconvolge Mara Venier : "Che zocc*** che sei - ecco perché non l'ho data a Califano" : Ornella Vanoni è stata ospite e mattatrice della puntata di Domenica In del 24 marzo. La cantante milanese, senza peli sulla lingua come sempre, ha messo in imbarazzo Mara Venier. Dopo un filmato che mostrava un duetto tra la Vanoni e Franco Califano, la conduttrice veneta l'ha incalzata con alcune

Domenica In - Milly Carlucci crolla in diretta : "Cambiamo - soffro veramente". Mara Venier senza parole : Ospite di Domenica In nel salotto di Mara Venier, Milly Carlucci non ha parlato solo dell'imminente ritorno di Ballando con le stelle. Tra due giorni, il 26 marzo, sarà l'anniversario della tragica morte di Fabrizio Frizzi, che della Carlucci è stato storico partner in Scommettiamo che, programma cu

Domenica In - il dramma segreto di Ornella Vanoni : 'Un giorno il medico mi ha detto...'. Mara Venier gelata : 'Sono border-line, mi devo curare finché campo'. Ornella Vanoni lascia da parte battute e irriverenza e a Domenica In , ospite di Mara Venier nel salotto di Raiuno , parla della propria condizione di '...