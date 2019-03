Euro 2020 – Svelata la mascotte dell’evento calcistico | ecco Skillzy! FOTO

sportfair

(Di lunedì 25 marzo 2019)ladi, ha sembianze umane e si chiama Skillzy Con un evento speciale ad Amsterdam, la UEFA ha presentato ladi. Il personaggio, che rappresenterà il torneo continentale ed a cui è stato assegnato il nome di Skillzy, ha sembianze umane. All’evento erano presenti anche Liv Cooke e Tobias Becs, due dei più famosi freestylers al mondo, che si sono esibiti accanto alla simpaticaVisualizza questo post su InstagramThe officialmascot has been unveiled. Say hello to SkillzyUn post condiviso da ESPN UK (@espnuk) in data: Mar 25, 2019 at 2:59 PDTL'articololadell’eventoSPORTFAIR.

