Bollo auto 2018 | esenzione pagamento 10 anni | quando vale

(Di domenica 24 marzo 2019)10per 10Novità importanti in arrivo nel 2019 per il, e in particolare sull’dal. Infatti l’imposta sullepotrebbe essere soggetta ad alcuni cambiamenti il prossimo anno. Il più importante riguarda il tempo diprevisto per lestoriche, che come sappiamo, dal 2016, è vigente solo per lestoriche con 30di vita. Ebbene, la notizia circola già da un paio di mesi, e l’Aci ha già preso contatti per il nuovo governo, al fine di riportare l’anche allestoriche con oltre 20. Questo significherebbe estendere l’daldella tassa di proprietà sul veicolo per altri 10storiche 20in arrivo? In verità, più che in arrivo, sarebbe in ritorno. Già nel mese di ottobre, per voce del ...

