Stop a nuove carte prepagate anonime | che cosa cambia per quelle già in circolazione

Nuove regole calcio : rivoluzione per gli allenatori - Stop ai furbetti delle sostituzioni : La IFAB (l’International Football Association Board) ha modificato alcune regole di gioco. Novità che entreranno in vigore nella prossima stagione e riguarderanno tra le altre cose anche gli allenatori e i giocatori sostituiti. Una delle grandi novità previste è l’ammonizione per i tecnici. Finora, per qualsiasi protesta, gli allenatori venivano o richiamati o espulsi. Dalla prossima stagione spazio al cartellino giallo. Con due ...

Minniti : "Sull'immigrazione Stop alla propaganda o rischiamo nuove guerre di religione" : Questo che cosa ci insegna? 'Che nel mondo in cui viviamo, sono infinite le sollecitazioni che possono interferire su una mente debole'. Torniamo all'autista italo-senegalese, prego. Che c'entra con ...

Reddito di cittadinanza - se finiscono i soldi Stop a erogazione e a invio nuove domande : Nel caso in cui finiscano le risorse destinate al Reddito di cittadinanza, ci sarà una sospensione sia dell’acquisizione di nuove domande che delle erogazioni. L'Inps, nella circolare 43 del 20 marzo, spiega che in caso di esaurimento dei fondi invierà apposita comunicazione ai ministeri competenti che dovranno stabilire la compatibilità finanziaria "mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio".Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - l'Inps : "Stop se finiscono i fondi. Poi tagli a nuove domande" : Reddito di cittadinanza a 'numero chiuso'? A raggelare gli entusiasmi del governo sulla norma-bandiera dei 5 stelle è l' Inps , che in una circolare avverte i ministeri del Lavoro e dell'Economia : in caso di esaurimento delle risorse disponibili per il Reddito di cittadinanza devono ristabilire - entro trenta giorni - la compatibilità finanziaria "mediante rimodulazione dell'...

Ing Bank - da Bankitalia Stop a nuove operazioni in Italia : Milano, 17 mar., askanews, - La Banca d'Italia, con provvedimento del 12 marzo, ha imposto alla succursale Italiana della Ing Bank di astenersi dall'intraprendere operazioni con nuova clientela. La ...

Ing Bank - da Bankitalia Stop a nuove operazioni in Italia : Milano, 17 mar., askanews, - La Banca d'Italia, con provvedimento del 12 marzo, ha imposto alla succursale Italiana della Ing Bank di astenersi dall'intraprendere operazioni con nuova clientela. La ...

Bankitalia blocca Ing - il gruppo di Conto Arancio : «Stop a nuove operazioni in Italia» : La Banca d'Italia ha sospeso le operazioni sulla nuova clientela della succursale italiana di Ing Bank. Il provvedimento per l'istituto del Conto Arancio è stato adottato dopo verifiche ispettive, condotte dal 1° ottobre 2018 al 18 gennaio 2019, dalle quali sono emerse carenze nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio. La clientela in essere non é toccata dal provvedimento...

Ciclismo - le nuove regole della Uci : lotta al doping tecnologico - Stop alle scommesse - divieto a sponsor di alcol e tabacco : Arrivano grandissime novità dall’UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale ha infatti aggiunto delle importanti norme al regolamento che rivoluzioneranno in parte il mondo del Ciclismo. lotta al doping tecnologico, una stretta sulle scommesse e delle regole stringenti riguardo alle sponsorizzazioni sono le tematiche toccate dall’organo sovrano delle due ruote: vediamo punto per punto cosa ci aspetta. lotta CONTRO IL doping ...

Ciclismo - le nuove regole della Uci : lotta al doping tecnologico - Stop alle scommesso - divieto a sponsor di alcol e tabacco : Arrivano grandissime novità dall’UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale ha infatti aggiunto delle importanti norme al regolamento che rivoluzioneranno in parte il mondo del Ciclismo. lotta al doping tecnologico, una stretta sulle scommesse e delle regole stringenti riguardo alle sponsorizzazioni sono le tematiche toccate dall’organo sovrano delle due ruote: vediamo punto per punto cosa ci aspetta. lotta CONTRO IL doping ...

Putin risponde a Trump - Russia Stop a ritiro di missili nucleari. E rilancia : svilupperemo nuove armi a gittata intermedia : Non si e' fatta attendere la risposta di Mosca al ritiro degli Stati Uniti dal Trattato sulle armi nucleari a medio raggio (Inf): meno di 24 ore dopo l'annuncio di Washington il leader del Cremlino, Vladimir Putin, ha comunicato che la Russia sospende la sua partecipazione all'intesa firmata nel 1987 da Reagan e Gorbaciov per lo smantellamento dei missili nucleari con gittata tra 500 e 5.500 chilometri, e che ha deciso di sviluppare nuovi ...

Putin risponde a Trump - anche la Russia Stop al ritiro di missili nucleari. E rilancia : “Studiamo nuove armi” : Non si e' fatta attendere la risposta di Mosca al ritiro degli Stati Uniti dal Trattato sulle armi nucleari a medio raggio (Inf): meno di 24 ore dopo l'annuncio di Washington il leader del Cremlino, Vladimir Putin, ha comunicato che la Russia sospende la sua partecipazione all'intesa firmata nel 1987 da Reagan e Gorbaciov per lo smantellamento dei missili nucleari con gittata tra 500 e 5.500 chilometri, e che ha deciso di sviluppare nuovi ...