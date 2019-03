Roma | i rapper Traffik e Gallagher arrestati per rapina

Traffik e Gallagher arrestati a Roma : i trapper hanno rapinato 4 fan : 'Ci fate gli autografi?'. E scatta la furia sui fan, tra cui una minorenne, tra minacce, aggressioni, furti e inseguimenti. Due famosi rapper Romani, Traffik e Gallagher, di 23 e 25 anni, sono stati ...

Roma - giovane dà di matto per strada : è il trapper Traffik - il video diventa virale : Da qualche ora il trapper Romano Traffik è tornato al centro delle cronache del rap-web, ancora una volta il merito non è delle sue canzoni, ma di un breve video che lo immortala mentre dà in escandescenze nel centro di Roma, che in queste ore si sta viralizzando on line. Se la settimana scorsa a far discutere era stata la clip in cui era possibile vedere il cantante, durante un suo live, mentre lanciava un microfono sul pubblico, dopo essere ...

Gulliv3er - il rapper di Roma torna con il nuovo singolo 'Due lamette' : Anche lì però mi sentivo un po' rinchiuso in un mondo che temevo e che mi respingeva'. Poi la svolta: ' Ho iniziato a collaborare con Saturno, il mio producer, da qualche mese ed è venuta fuori una ...

Suburra in salsa rap : dal troll di Salmo alla colonna sonora dei rapper Romani : La settimana scorsa su Netflix é uscita l'attesissima seconda stagione di Suburra, che in questi giorni sta ottenendo un ottimo riscontro da parte della critica e del pubblico. La serie è caratterizzata da una colonna sonora fortemente hip hop, oltre che marcatamente romana, come era ovvio che fosse dato che Suburra racconta il sottobosco capitolino. In buona sostanza il cosiddetto 'mondo di mezzo' che collega e crea commistioni tra politica, ...

Fedez-TiRomancino - lite al veleno su Twitter. E il rapper replica : «Fatti i c... tuoi» : Guerra a colpi di tweet tra Federico Zampaglione dei Tiromancino e Fedez. La scintilla è stata un cinguettio al veleno, ma senza espliciti riferimenti al rapper, dell'ex compagno di...

