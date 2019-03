Lite al mercato | aggredisce venditore ambulante con il crick

Investì cliente dopo Lite per formaggino avariato - condannato ex titolare supermercato : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Monza - Galliani scatenato sul mercato : “16 acquisti - soLite emozioni ed i colpi del Condor” : Il Monza di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani si è letteralmente scatenato sul mercato in questa finestra invernale Il Monza di Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani, ha chiaro in mente quale sia l’obiettivo stagionale: raggiungere la serie B. Il calciomercato messo in scena dal club brianzolo è stato davvero notevole in tal senso. Galliani si è scatenato con ben 16 acquisti che hanno cambiato diametralmente l’aspetto della ...