Clima e grandi opere | de Magistris in marcia a Roma | ' Napoli c' è'

Clima e no grandi opere - migliaia a Roma : 17.35 Marcia per il Clima e contro le grandi opere, a Roma, con migliaia di persone giunte da tutta Italia:studenti,No Tav, No Triv,No Tap e cittadini di Taranto che chiedono la chiusura dell'Ilva. Il corteo, da Piazza della Repubblica a San Giovanni, è aperto dallo striscione con la scritta "Marcia per il Clima, contro le grandi opere inutili e contro le devastazioni ambientali"."Siamo sotto ricatto occupazionale, ma in tanti lavoriamo ...

Roma - corteo per il Clima e contro grandi opere inutili : “Governo? Come quelli precedenti - tradita volontà popolare” : “Oggi il futuro di questo paese lo vogliamo scrivere noi”. A una settimana dallo sciopero globale del clima, a Roma migliaia di persone da tutta Italia hanno partecipato alla ‘Marcia per il clima contro le grandi opere inutili e contro le devastazioni ambientali‘. “Qui non si tratta di difendere il proprio cortile perché tanti cortili insieme fanno l’intero pianeta”spiega Tommaso Cacciari del comitato No grandi Navi di Venezia. Per ...

In corso a Roma la marcia per il Clima e contro le grandi opere : Non siamo qui per manifestare a favore del nostro cortile, perché il nostro cortile è il mondo intero», spiega invece Tommaso Cacciari, di Venezia che fa parte del Comitato No grandi navi . Come ...

Roma - "Marcia per il Clima e contro le Grandi Opere inutili" : Non siamo qui per manifestare a favore del nostro cortile, perché il nostro cortile è il mondo intero", spiega Tommaso Cacciari di Venezia che fa parte del comitato No Grandi navi. Ad aprire il ...

Clima - gli studenti scendono di nuovo in piazza : “Marcia per il Clima e contro le Grandi Opere inutili” : Continuano le manifestazioni per la lotta ai cambiamenti Climatici. “Le Grandi Opere inutili sono parte di un sistema economico insostenibile da abbattere“: questa la dichiarazione di Giacomo Cossu, coordinatore nazionale di Rete della Conoscenza. Oggi a piazzale Aldo Moro a Roma alle ore 12 gli studenti si sono riuniti per partecipare alla “Marcia per il Clima e contro le Grandi Opere inutili” che partirà da piazza ...

Crozza e il discorso sui cambiamenti Climatici : “Greta Thunberg ha fatto il cu*** ai grandi della Terra. Zingaretti nemmeno in tre vite” : Nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, il pungente monologo di Maurizio Crozza che con la consueta ironia analizza i Fridays for Future, le manifestazioni contro il cambiamento globale che ha coinvolto i giovani di tutto il mondo: “Oh, ragazzi… che sarà mai, per un po’ di gas serra non è mai morto nessuno. Abbiamo ancora 2 anni, calma. E poi magari s’aggiusta tutto”. Video Nove L'articolo Crozza e ...

SPY FINANZA/ Greta Thunberg e i grandi affari dietro gli scioperi sul Clima : Oggi lo sciopero per il clima, seguendo l'esempio di Greta Thunberg. Ma è bene fare attenzione a queste iniziative, che affari nascondono?