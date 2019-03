Biathlon | Cdm donne All' azzurra Wierer coppa specialità inseguimento

Biathlon - Hofer secondo nella sprint di 10 km a Holmenkollen : 20° podio consecutivo per l’Italia in CdM : Grazie al secondo posto di Hofer ad Holmenkollen, l’Italia allunga a venti la striscia di tappe consecutive di Coppa del Mondo con almeno un podio E sono venti. Il Biathlon azzurro risponde presente anche sulla collina di Holmenkollen, nei pressi di Oslo, e allunga la striscia di tappe consecutive di Coppa del mondo con almeno un podio. A conquistarlo, per la seconda volta in stagione e per la settima in carriera, è Lukas Hofer, ...

Biathlon - sfida Wierer-Vittozzi per cdm : ANSA, - ROMA, 20 MAR - Amiche-nemiche per pochi giorni, quelli che, da domani a domenica, decideranno l'assegnazione della Coppa del Mondo di Biathlon. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, reduci dai fasti e dalle medaglie conquistate ai Mondiali di Oestersund, arrivano all'ultimo appuntamento della stagione a Oslo appaiate in vetta ...

Biathlon : In Cdm Gontier buona 18/ma; Chenal indietro : Lisa Vittozzi scavalca Dorothea Wierer in vetta alla classifica generale di Coppa del mondo al termine della pursui femminile di Soldier Hollow, diciannovesima delle ventisei tappe stagionali in programma. La sappadina, sesta al traguardo con 2 errori, ha approfittato della pessima ...

Biathlon - Cdm donne : Lisa Vittozzi terza nell'individuale di Canmore : Canmore, Canada, - Itaia sul podio nell'individuale femminile di Canmore, in Canada, che ha aperto la tre giorni di Coppa del Mondo di Biathlon. Lisa Vittozzi è giunta terza nella gara disputata sull'inedita distanza dei 12,5 km, anzichè 15 km, a causa delle basse temperature. Il successo è andato alla norvegese Tiril ...

Biathlon : CdM - Nicole Gontier ottima 15° nell'Inseguimento di Anterselva : Giornata completamente tinta d'azzurro nella Coppa del Mondo di Biahtlon, a Anterselva , Bolzano, , dov'è andato in scena l'Inseguimento, vinto da Dorothea Wierer e con Lisa Vittozzi, terza. Nicole Gontier migliora di tre posizioni la performance della ...

Biathlon - Cdm donne : Wierer vince ad Anterselva - Vittozzi terza : Anterselva - Dorothea Wierer trionfa nella 10 km ad inseguimento di Anterselva, valida per la coppa del mondo femminile di Biathlon. L'azzurra si è imposta in solitaria consolidando così il primato nella classifica generale. Seconda a 6' la tedesca Laura Dahlmeier, terza l'altra azzurra Lisa Vittozzi ...

Biathlon - Cdm donne : Vittozzi e Wierer fuori dal podio ad Anterselva ma allungano in classifica : Anterselva - E' mancato un nulla a Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer per salire sul podio nella gara sprint di coppa del Mondo di Biathlon ad Anterselva. In una gara dalle mille emozioni, le due azzurre hanno a lungo sognato la vittoria dopo un primo poligono perfetto, chiuso nelle prime posizioni ma poi si sono dovute ...

Biathlon : via a gare Cdm ad Anterselva : ANSA, - BOLZANO, 23 GEN - Domani si apre la settimana di Coppa del mondo di Biathlon ad Anterselva. Fino a domenica verranno disputate complessivamente sei gare e sono attesi più di 65.000 spettatori. ...