Bebe Vio vince ancora in Coppa del Mondo | ' Carica per Tokyo | non vedo l' ora'

Scherma paralimpica - Bebe Vio al settimo cielo dopo l’ennesima vittoria : “adesso punto a Tokyo!” : Bebe Vio ha parlato a caldo dopo la vittoria in Coppa del Mondo in quel di Pisa contro la cinese Xiao “Questa di Pisa per me è la gara più bella dell’anno, perché è l’unica dove c’è un tifo incredibile e soprattutto perché è in Italia. Sono molto carica verso Tokyo: mancano 520 giorni e…non vedo l’ora“. Bebe Vio al settimo cielo dopo il successo in Coppa del Mondo paralimpica in quel di Pisa contro ...

Scherma paralimpica - Coppa del Mondo : Bebe Vio vince a Pisa : Pisa - Bebe Vio vince ancora. La campionessa azzurra di Scherma paralimpica si è imposta nella tappa di Coppa del Mondo andata in scena a Pisa battendo nella finale del fioretto - categoria B - la cinese Xiao Rongo 15-5. Una vittoria, la terza in quattro gare in questa stagione e la numero 21 in Coppa, che ...

Bebe Vio insaziabile : vittoria numero 21 in coppa del mondo : Bebe Vio si conferma una fuoriclasse di livello mondiale per quanto concerne la scherma paralimpica. La 22enne di Venezia, infatti, si è laureata campionessa per la 21esima volta in carriera, in coppa del mondo, battendo in finale la malcapitata cinese Xiao Rongo battuta con il netto punteggio di 15 stoccate a 5. La finale di fioretto nella tappa italiana è stata disputata a Pisa e per Bebe si avvicina anche la qualificazione a Tokyo 2020.Bebe ...

