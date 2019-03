Seat Leon | si amplia la gamma diesel e metano

Seat Leon FR - Sulla ST arriva il 2.0 TDI 150 CV DSG 4Drive : La Seat ha aggiornato i listini della Leon introducendo l'allestimento Xcellence anche per le versioni a metano e la nuova FR ST 2.0 TDI da 150 CV.Diesel integrale per la wagon. La familiare compatta è ora disponibile anche con un quattro cilindri a gasolio da 150 CV con trazione integrale 4Drive e cambio automatico doppia frizione Dsg a sette rapporti. Questa variante della Leon ST è proposta con prezzi a partire da 31.645 euro e propone un ...

Seat Leon - Al volante della Cupra R ST : Dopo averla promossa a marchio indipendente, la Seat torna per lultima volta a utilizzare la denominazione Cupra nella sua funzione originaria, ovvero per identificare le versioni più sportive della sua gamma. A portare lappellativo alla vecchia maniera è la Leon Cupra R ST, una station wagon tutto pepe e dallaria ricercata, che, se non fosse per la S piazzata in mezzo al muso, potrebbe essere tranquillamente scambiata per un modello del nuovo ...

Seat Leon Cupra R ST - 300 CV per la familiare sportiva : La Seat Leon Cupra R diventa ST. La sportiva sarà presto disponibile anche in versione wagon, che riproporrà lo stesso motore della cinque porte, ma solo con cambio automatico Dsg. La Cupra R, infatti, venne presentata come versione speciale a tiratura limitata: 300 esemplari disponevano di cambio automatico, mentre per 499 vetture era prevista una trasmissione manuale a sei rapporti con propulsore potenziato fino a 310 CV.Più veloce grazie alla ...

Seat Leon - Proseguono i test della quarta generazione : Calano le camuffature e si accendono i fari: è così che possiamo scoprire qualche dettaglio in più sulla quarta serie della Seat Leon, che potrebbe debuttare entro la fine di quest'anno.Fari a Led con fascia centrale unica. Sono state rimosse alcune protezioni nei paraurti, mettendo in evidenza il taglio delle prese d'aria anteriori e della mascherina. L'accensione dei fari è invece utile per notare l'ingombro degli elementi anteriori e la forma ...

Seat - Sulla Leon arriva il 1.5 TGI a metano : La Seat ha aggiornato la gamma della Leon introducendo una nuova versione bifuel a metano con motore 1.5 TGI che, rispetto a precedente 1.4, propone un'autonomia maggiore grazie alla presenza di un terzo serbatoio per il gas. Disponibile sia in variante cinque porte, sia ST (wagon), la Leon 1.5 TGI è già ordinabile con prezzi a partire da 24.415 euro negli allestimenti Style, Business e FR.Anche con l'automatico doppia frizione. Alla base della ...

Nuova Seat Leon TGI - con il metano non è mai stata così conveniente [FOTO e PREZZO] : La Nuova Leon TGI sfrutta avanzato motore turbo quattro cilindri e vanta una percorrenza di 500 km Seat continua a scommettere sulle versioni alimentate a gas naturale della popolare Leon e presenta il nuovo motore 1.5 TGI, con un’autonomia a metano ancora maggiore, grazie all’integrazione di tre bombole dedicate. La Nuova Leon TGI sfrutta avanzato motore turbo quattro cilindri a iniezione diretta da 1.5 litri della Leon TGI Evo, (basato ...