Napoli | le importanti dichiarazioni di Callejon sul suo futuro

(Di venerdì 22 marzo 2019) “Abbiamo fiducia in ciò che facciamo in Europa League, abbiamo affrontato due squadre difficili. Ora ci aspetta l’Arsenal, anche loro puntano a vincere la coppa, bisogna fare un goal a Londra e poi al ritorno al San Paolo dovremo dare tutto“. Così José Mariain un’intervista a Sky Sport, in cui ricorda che “anche il Salisburgo ci ha messo in difficoltà, dobbiamo curare i dettagli che faranno la differenza con le squadre forti“.è uno dei pochi “big” rimasti anella settimana delle nazionali, ma della permanenza in azzurro ha parlato anche per ila lunga scadenza: “Ho ancora un anno di contratto e vorrei rimanere, la mia famiglia è contenta. Le mie figlie sono napoletane, la grande parla anche il dialetto. La gente mi vuole bene, mi abbraccia per strada e vuole che resti qui. Dovrò parlare con ...

