Inter | Zhang cambia nome al Jiangsu | ecco come si chiamerà

Inter - Icardi a Steven Zhang : 'Mi avete umiliato inutilmente' : L'Inter quest'oggi ha finalmente riabbracciato Mauro Icardi. Il centravanti argentino è tornato a lavorare in gruppo e adesso il suo ritorno in campo sembra imminente, con la possibile convocazione già contro la Lazio, nel match in programma dopo la sosta, domenica 31 marzo, allo stadio Meazza alle ore 20:30. L'attaccante di Rosario era fuori da quaranta giorni, sin da quando gli è stata tolta la fascia di capitano. Da allora ha saltato gare ...

Inter - Icardi e il colloquio con Zhang : "Un'umiliazione inutile togliermi la fascia" : "Non ho mai mancato di rispetto a nessuno, ho il 97,5% di partecipazione agli allenamenti, nessuno si è mai lamentato della mia professionalità né del mio comportamento; togliermi la fascia è stata ...

Zhang Jindong : tre giorni in Italia - ma non per l'Inter : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , almeno per il momento non sono in agenda incontri con i dirigenti dell'Inter.

Inter - Zhang senior arriva a Roma con Xi Jinping : Zhang Jindong sbarca in Italia. Ma a Roma, non a Milano. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’arrivo da Nanchino del patron dell’ Inter è previsto per domani sera, ma è dovuto a motivi extracalcistici. Come proprietario di Suning, Zhang senior è stato infatti invitato alla visita ufficiale del presidente della Repubblica popolare cinese […] L'articolo Inter, Zhang senior arriva a Roma con Xi Jinping è stato ...

Inter - fine della crisi con Icardi : ci sarebbe il patto con il presidente Zhang : Il trionfo di ieri nel derby contro il Milan riporta il sereno in casa Inter. I nerazzurri, infatti, grazie a questo successo sono balzati al terzo posto in classifica con cinquantatré punti, superando proprio i rossoneri, ora a meno due e portandosi a più sei sulla Roma quinta. E proprio questo clima sereno potrebbe facilitare la fine del tormentone relativo al centravanti argentino, Mauro Icardi, che ormai da quasi un mese e mezzo è ...

Inter - arrivano i complimenti del presidente Steven Zhang : “vittoria nel derby speciale - siamo rimasti uniti” : Dopo il successo nel derby contro il Milan, vinto per 2-3, il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha rivolto i suoi complimenti alla squadra Grande euforia in casa Inter dopo il derby vinto per 2-3 contro il Milan. Il presidente Steven Zhang è stato uno dei più contenti nel post partita e, Intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha rivolto i suoi complimenti ai giocatori: “la vittoria nel derby è sempre speciale. Voglio ...

Inter - Bucchioni svela : Zhang furibondo con Icardi - Spalletti via : L’eliminazione in Europa League contro l’Eintracht Francoforte fa discutere non poco in casa Inter. I nerazzurri hanno dovuto affrontare il match di ritorno contro i tedeschi in piena emergenza. A far rumore però è stata soprattutto l’assenza di Mauro Icardi. L’ormai ex capitano ha continuato a lavorare a parte, non mettendosi a disposizione del tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti. Una situazione che sta cominciando a indispettire anche i ...

Inter - Zhang cambia nome al Jiangsu : ecco come si chiamerà : Inter Zhang – Svolta clamorosa per il club di Zhang. Il patron dell’Inter e del Jiangsu avrebbe infatti deciso di cambiare nome alla sua seconda squadra. Il Jiangsu Suning, club cinese di proprietà dello stesso gruppo che possiede l’Inter, potrebbe presto cambiare il proprio nome e diventare il “Jiangsu Inter”, o meglio Jiansgu International Football Club. Secondo alcune […] L'articolo Inter, Zhang cambia nome al Jiangsu: ...

