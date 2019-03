Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari e Lara Mori - serve una nuova magia a Doha. Sfida totale per il podio : Vanessa Ferrari e Lara Mori ci riprovano, dopo il doppio podio conquistato a Baku le due azzurre andranno a caccia di una nuova magia al corpo libero. Appuntamento per sabato 23 marzo (ore 15.55) con la quarta tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, a Doha (Qatar) verranno messi in palio punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e le nostre portacolori vogliono essere assolute protagoniste come sono riuscite a ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Doha : Marco Lodadio quarto sugli anelli - esercizio penalizzato. Podio a un decimo : Marco Lodadio non riesce nell’impresa di salire sul Podio in occasione della quarta tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, competizione che mette in palio punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. All’Aspire Dome di Doha (Qatar), nello stesso palazzetto in cui cinque mesi fa vinse la medaglia di bronzo ai Mondiali sui suoi amati anelli, il laziale si deve fermare in quarta posizione ma la sensazione è ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Doha : Martina Rizzelli sesta alle parallele - Derwael batte Yilin Fan di un decimo! : Martina Rizzelli ha conquistato il sesto posto alle parallele asimmetriche in occasione della quarta tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica che si sta disputando a Doha (Qatar). L’azzurra ha replicato il risultato ottenuto sabato scorso a Baku e ha incamerato altri punti importanti in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’esercizio portato in gara è stato ben eseguito e non si sono evidenziate grosse ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Doha 2019 : Mori e Ferrari in finale al corpo libero. L’analisi tecnica : Ieri pomeriggio si sono tenute le gare di qualificazioni alla trave e al corpo libero della Coppa del Mondo di Doha. Diversamente dal giro olimpico che prevede che la trave sia posta prima del corpo libero, Lara Mori e Vanessa Ferrari ieri hanno gareggiato prima sul quadrato. Questa scelta, dettata dal regolamento di questa competizione, ha influito su un paio di decisioni tecniche e non. Nel caso di Vanessa, l’aver affrontato per primo ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Lara Mori fuori dalla finale alla trave - Macchini e Levantesi tra gli otto grandi : Lara Mori non riesce nell’impresa di conquistare la finale alla trave in occasione della quarta tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica che si sta disputando a Doha (Qatar). L’azzurra aveva staccato il pass per l’atto conclusivo al corpo libero ma poi ha sbagliato sui 10 cm e si è dovuta accontentare di un modesto 10.933, utile solo per la 24esima posizione che non le permette nemmeno di incamerare dei punti in ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari e Lara Mori non sbagliano - finale al corpo libero! Bis azzurro a Doha : Vanessa Ferrari e Lara Mori non si schiodano più dalle migliori otto in Coppa del Mondo e conquistano l’accesso alla finale al corpo libero in occasione della quarta tappa che si sta disputando a Doha (Qatar): le due azzurre torneranno in pedana sabato pomeriggio per puntare al podio e per conquistare il maggior numero possibile di punti in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La qualifica delle azzurre non è stata ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo di Doha 2019 : Martina Rizzelli di nuovo in finale! L’analisi tecnica : Si sono concluse ieri le prime gare di qualificazioni della Coppa del Mondo di Doha, in Qatar. Alle parallele asimmetriche, ancora una volta, l’Italia ha schierato Martina Rizzelli, l’unica azzurra che, al momento, ha iniziato il percorso di qualificazione individuale in questo attrezzo. Non era passata nemmeno una settimana dalla finale disputata a Baku che Martina, ieri, ne ha centrata subito un’altra: per la precisione, contando quella di ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Martina Rizzelli e Marco Lodadio volano in finale a Doha - l’Italia incomincia col botto : A Doha (Qatar) è incominciata la quarta tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità che mette in palio punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Italia subito protagonista nel palazzetto che ha ospitato gli ultimi Mondiali, Martina Rizzelli e Marco Lodadio si sono qualificati alle Finali delle rispettive specialità che si disputeranno venerdì 22 marzo. La comasca, sesta a ...

VIDEO Ginnastica - nuova diagonale per Vanessa Ferrari in vista della Coppa del Mondo. Lara Mori : “Carica per la sfida” : Oggi si è svolta la prova podio della tappa di Coppa del Mondo di Ginnastica artistica che andrà in scena a Doha (Qatar) dal 20 al 23 marzo. Si torna a gareggiare nel palazzetto che ha ospitato l’ultima rassegna iridata e verranno messi in palio punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’Italia punta a essere grande protagonista soprattutto con Vanessa Ferrari e Lara Mori. La leonessa bresciana ha provato una ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari e Lara Mori a caccia del podio a Doha - Marco Lodadio ci riprova : Ultimo appuntamento prima di una lunga pausa, la Coppa del Mondo di Ginnastica artistica è pronta per fare tappa a Doha (Qatar) dal 20 al 23 marzo: il circuito itinerante riservato alle singole specialità andrà in scena nello stesso palazzetto che ha ospitato gli ultimi Mondiali e si preannuncia grande spettacolo per questo appuntamento che mette in palio punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia è reduce ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Doha 2019 : programma - orari - tv e streaming. Torna Vanessa Ferrari : come vedere le gare : La Coppa del Mondo di Ginnastica artistica non conosce soste e vola a Doha (Qatar) dove andrà in scena la quarta tappa dal 20 al 23 marzo. Il massimo circuito itinerante riservato alle singole specialità mette in palio punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si gareggerà nel palazzetto che ha ospitato l’ultima rassegna iridata e si concluderà la prima parte della manifestazione (si tornerà poi a gareggiare in ...

Ginnastica artistica - quando ritorna la Coppa del Mondo? Si gareggia subito a Doha : programma - orari e tv. Ferrari - Mori e Rizzelli all'assalto : Non c'è un attimo di tregua per la Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, il circuito itinerante riservato alle singole specialità saluta infatti Baku dove