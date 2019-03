sport.tiscali

(Di venerdì 22 marzo 2019) ANSA, - ROMA, 22 MAR - "Non pensavo a una carriera così. Da piccolo seguivo il calcio: assieme agli amici imitavamo Ronaldinho e Ronaldo, ma non pensavo alla carriera. Continuai a non pensarci anche ...

