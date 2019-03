sportfair

(Di venerdì 22 marzo 2019) A tutto: dalla non convocazione in Nazionale a 21 anni alla firma con la Juventus “Il giorno della firma con la Juventus è stato speciale. Ero in vacanza con mio fratello e i miei, mi dissero di tornare in hotel perché era arrivato il contratto mentre ero in spiaggia. L’ho firmato e poi sono tornato a godermi il sole. Dopo la doppietta al Barcellona, quando lo stadio ha cominciato a gridare il mio nome, mi sono detto: ‘Guarda cosa hai raggiunto, devi dare di più ai tifosi per guadagnare il loro affetto’. Voglio che i tifosi vedano i sacrifici che faccio per renderli felici, che è la cosa più importante“. Parla così della firma coi bianconeri il fuoriclasse argentino Pauloin una intervista a ‘Otro’.“La prima convocazione con l’Albiceleste? Quando mi dissero che potevoconvocato con la nazionale ci ...

