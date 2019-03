CR7 | la sentenza Uefa | solo una multa per il gestaccio | in Spagna gridano allo scandalo

Blastingnews

(Di venerdì 22 marzo 2019) La notizia della mancata squalifica di Cristiano Ronaldo per ilrivolto ai tifosi dell'Atletico di Madrid alla fine della partita degli ottavi di finale di Champions League del 12 marzo, vinto dai bianconeri con un rotondo 3-0 ha fatto, immediatamente, il giro del mondo. Ed ha suscitato reazioni nondiverse, ma totalmente opposte, come si poteva facilmente immaginare. In Italia, ovviamente, tutti pensano che sia stato rispettato un principio di eguaglianza prima che di giustizia. Diego Simeone per lo stesso gesto (anche se rivolto verso i tifosi della sua squadra) aveva subitounadi 20.000 euro. La stessa sanzione è stata applicata a CR7. D'altra parte, questa decisione viene consideratasa in terra di. Il principale quotidiano sportivo iberico, "Mundo Deportivo", ha dato voce all'amarezza di molti tifosi che si aspettavano una pena molto più ...

