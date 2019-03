Calcio Under 20 World Cup in esclusiva su Sky | accordo con FIFA per altri tornei

Calcio - Nicolò Barella : “L’Under 21 è una grande squadra. Giocare con Jorginho e Verratti è un vantaggio” : È toccato al centrocampista del Cagliari Nicolò Barella presentarsi in conferenza stampa a Coverciano, dove la Nazionale italiana di Calcio è impegnata nel ritiro che precede la prima delle partite alle Qualificazioni degli Europei 2020, quella di sabato con la Finlandia. Prima un commento sulla squadra: “Posso dire come è ora. Il mister ci lascia molto tranquilli, anche in campo, ci lascia divertire. Ci fa Giocare a Calcio che, alla fine, ...

Calcio e Turismo : incontro Gravina-Palmucci per l’Europeo under 21 ed Euro 2020 : Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha ricevuto questa mattina nella sede della FederCalcio a Roma il neo presidente dell’ENIT Giorgio Palmucci, per avviare un confronto sulle opportunità del rapporto tra il Calcio italiano e il sistema turistico e della ricettività del nostro Paese, con particolare attenzione ai prossimi grandi eventi internazionali in programma in Italia, a cominciare dall’Europeo under 21 del ...

Ssd Colonna (Calcio - Under 19 prov.) - Gambini : “Continuiamo a ragionare gara dopo gara” : Roma – L’Under 19 provinciale del Colonna è pronta per il rush finale. La squadra di mister Valerio Gambini sta per osservare un turno di riposo, ma lo può fare con serenità dopo il bel successo dell’ultimo turno sul campo del Tor Lupara per 4-2. “Una gara che temevo molto e che alla fine si è rivelata molto complicata – dice il tecnico del Colonna – All’andata contro questo avversario avevamo pareggiato 3-3 al termine di una partita ...

Calcio - Luigi di Biagio : “Vorrei portare i giocatori migliori agli Europei Under21 - poi non so se verranno tutti” : Dopo il consueto break invernale, si rimette in modo ufficialmente il percorso della Nazionale Under 21 verso il Campionato Europeo 2019, che si giocherà nel mese di giugno proprio in Italia. Gli Azzurrini saranno di scena a Trieste giovedì 21 marzo alle 18.30 contro l’Austria, quindi lunedì 25 alle ore 18.30 se la vedranno contro la Croazia a Frosinone. Il CT Luigi Di Biagio ha convocato 25 giocatori (ma non il laziale Luiz Felipe che, ...

Albalonga (Calcio - Under 15 Elite) - Tuzi : “Con la Css Tivoli è iniziato il nostro campionato” : Roma – Come il suo collega Francesco Talarico, ha “raddoppiato” da poco gli incarichi. Roberto Tuzi, tecnico già sulla panchina dell’Under 14 Elite dell’Albalonga (destinata ad un tranquillo finale di stagione), è stato chiamato da tre settimane al “capezzale” del gruppo Under 15 Elite del club azzurro per tentare di conservare la categoria. “Un attestato di stima da parte del presidente Bruno Camerini e del direttore generale Alessandro ...

Italia-Austria Under21 Calcio - amichevole : programma - orario e tv : Mentre il campionato si ferma per lasciare spazio al debutto della Nazionale di Roberto Mancini nelle qualificazioni agli Europei 2020 di calcio, anche il CT Luigi Di Biagio approfitta della pausa per chiamare a raccolta la rappresentativa Under 21. Gli azzurrini affronteranno due partite amichevoli contro Austria e Croazia per preparare al meglio la rassegna continentale che andrà in scena proprio in Italia a fine stagione. Dopo le convocazioni ...

Calcio - Luiz Felipe rifiuta la convocazione nell’Italia Under21 : “Mi sento brasiliano” : Una decisione sorprendente ma per alcuni aspetti comprensibile quella presa nella giornata di ieri dal difensore della Lazio Luiz Felipe. Il giocatore biancoceleste era stato convocato da Luigi Di Biagio per il raduno della Nazionale italiana Under 21 di Calcio in vista delle due amichevoli della prossima settimana contro Austria e Croazia e rappresentava sicuramente la principale novità tra i giocatori scelti dal Commissario Tecnico. Nato e ...

Calcio : i convocati dell’Italia under 21 per due amichevoli. Gigi Di Biagio chiama Luiz Felipe della Lazio : Primi appuntamenti del 2019 per quanto riguarda la Nazionale under 21 di Calcio: gli azzurrini sono attesi da due amichevoli con i pari età di Austria e Croazia per preparare al meglio l’appuntamento dell’anno, gli Europei casalinghi di questa estate. Luigi Di Biagio per l’occasione ha convocato 26 calciatori: ci sono alcune novità, come il difensore centrale Luiz Felipe della Lazio, alla prima in maglia azzurra. Spazio anche ...

Calcio - via alle candidature per diventare volontari agli europei under 21 : I volontari formeranno una squadra composta da 400 unità in cinque città italiane (Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste...

Spezia Calcio : la Nazionale under 23 nigeriana convoca Okereke : La Spezia - La Nazionale U23 nigeriana ha ufficialmente convocato David Okereke per il 18 marzo. Il giocatore, chiamato a partecipare alle qualificazioni per la Coppa D'Africa, non salterà la gara con ...

Torre Angela Acds (Calcio - Under 17 prov.) - Dolci : “A Grottaferrata il pari servirebbe a poco…” : Roma – E’ forse il momento decisivo della stagione dell’Under 17 provinciale del Torre Angela Acds. La formazione di mister Valter Dolci ha disputato fin qui una bella stagione, ma ora deve ingranare le marce alte per riuscire a superare la folta concorrenza per le primissime posizioni. La squadra capitolina è tornato al successo nell’ultimo turno, quello che l’ha vista opposta tra le mura amiche al Colonna. “Abbiamo vinto 4-0 ed è stata ...

Calciomercato Roma - Under interessa all’Arsenal : Monchi ha fatto il prezzo : Calciomercato Roma, Under seguito in Premier – L’anno scorso fu una delle rivelazioni della stagione della Roma, in questa stagione nonostante un avvio promettente degli infortuni ne hanno condizionato gli ultimi mesi, tanto da tenerlo fuori per un periodo di tempo considerevole. Cengiz Under in casa Roma è dato in recupero ma le sue condizioni […] L'articolo Calciomercato Roma, Under interessa all’Arsenal: Monchi ha fatto il prezzo ...

Calcio - Europei under 21 2019 : vertice a Roma tra tutte le Nazionali : Pochi mesi ad uno degli appuntamenti più importanti per il Calcio italiano in questo 2019. Quest’estate si disputerà infatti, nel mese di giugno, tra Bologna, Reggio Emilia, Udine, Trieste e Cesena e a San Marino, la fase finale degli Europei under 21. vertice in quel di Roma tra le dodici Federazioni delle Nazionali presenti alla fase finale: ovviamente presente anche l’Italia che è l’organizzatrice della manifestazione. Come ...

Torre Angela Acds (Calcio - Under 15 prov.) - D’Auria : «La Lepanto? Non abbiamo nulla da perdere» : Roma – L’Under 15 provinciale del Torre Angela Acds è reduce da una vittoria di personalità. La squadra di mister Davide D’Auria ha battuto 3-1 l’Almas in campo esterno e lo ha fatto con una prestazione convincente. La doppietta di Paolone e il gol di De Simone hanno consentito ai giovani capitolini di cogliere altri tre punti e consolidare l’attuale quinto posto nel girone. «Una partita molto positiva in cui abbiamo quasi sempre tenuto in ...