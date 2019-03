Xbox One S All-Digital verrà lanciata il 7 maggio?

Cuphead arriva su Switch anche in edizione fisica e con supporto Xbox Live e si aggiorna su Xbox One e PC : A grande sorpresa durante il Nindie Showcase di ieri è stato annunciato l’arrivo di Cuphead anche su Nintendo Switch, a partire dal 18 Aprile sarà disponibile inoltre un aggiornamento per le versioni PC e Xbox One, a seguire tutti i dettagli. Cuphead si aggiorna ed arriva anche su Switch La versione Switch verrà resa disponibile inizialmente in digitale (già prenotabile), successivamente arriverà ...

Stadia offre maggiore potenza di PS4 Pro e Xbox One X combinate : Stadia è la nuova piattaforma gaming in streaming presentata oggi da Google, e promette di poter offrire prestazioni decisamente di spessore.Con Stadia potremo infatti videogiocare su qualsiasi schermo, da un laptop ad uno smartphone, godendo della massima qualità grafica con cui lo sviluppatore ha realizzato il suo prodotto. Questo perché l'unica cosa necessaria è una connessione alla rete, mentre tutto il lavoro di calcolo sarà svolto dai ...

My Time at Portia arriva su Xbox One - PS4 e Switch : Team17, label gaming, partner creativo e sviluppatore di videogiochi indipendenti e Pathea Games, uno sviluppatore indipendente con sede in Cina, hanno rivelato oggi la data d’uscita del loro interessante gioco di simulazione sandbox: My Time at Portia. In seguito alla campagna Steam Early Access di successo e al lancio su PC a Gennaio, My Time at Portia può essere ora prenotato su console e sarà lanciato su Xbox One, ...

Mortal Kombat 11 : date e orari della closed beta su PS4 e Xbox One : Una closed beta per Mortal Kombat 11 è in programma per la prossima settimana per i giocatori console che hanno preordinato il gioco. Ora, grazie alla segnalazione di VG247.com, scopriamo le date e gli orari esatti.Come annunciato su Twitter, la beta chiusa inizierà il 27 marzo nella maggior parte delle regioni per i giocatori che hanno pre-ordinato il titolo su PS4 e Xbox One.Potete controllare le varie regioni e gli orari qui di seguito.Leggi ...

La console Google sfida PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : come potrà reggere il confronto? : Proseguono febbrili i preparativi in vista della console Google, il nuovo hardware del colosso mondiale che si appresta a lanciare il guanto di sfida alle dominatrici del settore, Sony, Microsoft e Nintendo. È sostanzialmente ancora impossibile fare una stima di quello che i vertici dell'azienda statunitense sono ormai pronti a mostrare nel corso della GDC di settimana prossima. Quello che per ora è certo è che il futuro dell'intrattenimento ...

Beta di Mortal Kombat 11 al via su PS4 e Xbox One : date e orari ufficiali : La Beta di Mortal Kombat 11 è sempre più vicina. Ed ha il merito di permetterci di tornare a parlare della prossima attesissima incarnazione del celebre picchiaduro ad incontri. Apparso per la prima volta in sala giochi nel lontano 1992, il beat em 'up tutto sangue, violenza e Fatality tornerà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch con un capitolo che promette di far scendere in campo, assieme, innovazione e tradizione. Così come ...

Annunciato Dragon Ball Xenoverse 2 - Lite per PS4 e Xbox One : Bandai Namco ha da poco Annunciato Dragon Ball Xenoverse 2 - Lite, una versione gratuita del gioco, che sarà disponibile per il download dal 20 marzo 2019 per PlayStation 4 e Xbox One.Questo titolo è una versione "ridotta" di Dragon Ball Xenoverse 2 e comprende un numero selezionato di missioni della storia e di modalità online.I giocatori che scaricheranno Dragon Ball Xenoverse 2 - Lite potranno:Leggi altro...

Halo : The Master Chief Collection : attualmente non è previsto il supporto per il cross-play tra PC e Xbox One : Microsoft ha annunciato che Halo: The Master Chief Collection per PC non supporterà per ora il cross-play con Xbox One, riporta Wccftech.La conferma è arrivata durante il live streaming SXSW Halo questo fine settimana. Mentre la versione PC di Halo Collection supporterà il cross-play tra Steam e Windows Store, il publisher non ha deciso se il gioco supporterà il cross-play Xbox / PC in futuro. Inoltre, il team non ha preso una decisione in ...

RAGE 2 girerà a 1080p e 60fps su PS4 Pro e Xbox One X : Il prossimo sparatutto post-apocalittico di Bethesda, RAGE 2, girerà a 1080p a 60fps sia su Xbox One X sia su PlayStation 4 Pro. La conferma arriva direttamente da id Software.Abbiamo già sentito parlare del piano di id Software per eseguire il seguito di RAGE in 60fps sulle console premium e il direttore dello studio, Tim Willits, ha ora confermato il framerate su Xbox One X e PlayStation 4 Pro. In una recente intervista con Hardcore Gamer, ...

LEGO Marvel Collection - il tris di videogiochi con i supereroi arriva oggi su PS4 e Xbox One : Il gioco è caratterizzato da uno stile a mondo aperto con otto diverse ambientazioni dell'universo cinematografico Marvel tutti da esplorare, tra cui le vaste strade di New York, Asgard, la Fattoria ...

Xbox Scarlett : la prossima generazione di Xbox avrà un motore interno dedicato alla fisica? : Ovviamente per il momento non sappiamo quale sarà il futuro di Xbox e se la prossima generazione di console Microsoft, Xbox Scarlett proporrà delle novità sostanziali in qualche particolare ambito. I rumor però non mancano di certo e dopo le specifiche tecniche di Xbox Lockhart e Xbox Anaconda, quelle che dovrebbero essere i due hardware della prossima generazione, arrivano delle interessanti supposizioni sulle componenti interne della ...

Fortnite per Switch : niente più matchmaking casuale con utenti PS4 e Xbox One : Come riporta Nintendolife, Epic Games sembra aver rinunciato a provare a portare il campo da gioco di Fortnite su tutte le piattaforme: dopo l'update 8.10 non sarà più disponibile il matchmaking casuale per gli utenti Switch con i giocatori Xbox One e PlayStation 4.Prima di questo aggiornamento, i giocatori Switch erano in grado di giocare con e contro utenti di altre piattaforme rivali, ma ora i possessori del dispositivo ibrido di Nintendo ...

L’app Microsoft Wireless Display si aggiorna - adesso si possono riprodurre giochi PC su Xbox One : Per gli appassionati di videogiochi questa è una giornata di festa, perché Microsoft ha annunciato oggi di aver aggiornato la sua app Wireless Display affinché supporti Xbox One. In pratica, i giocatori che hanno installato dei giochi su PC potranno usarli dalla console Microsoft. Basta che l’applicazione sia installata sia sul PC sia sulla console, e che entrambi siano connessi alla stessa rete domestica. Quello che accade è semplice: il ...