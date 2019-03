Si può cedere il credito d' imposta per R&S?

Pensione Quota 100 e meno di 40 anni contributi. Chi può accedere : Pensione Quota 100 e meno di 40 anni contributi. Chi può accedere Pensione anticipata e contributi fino a 40 anni Quali sono le prospettive di pensionamento per chi ha 39 anni di contributi nel 2018? Come è facile intuire, innanzitutto, bisogna pur sempre considerare l’ età anagrafica. D’ altra parte, ponendo il caso che il governo riuscisse a introdurre Quota 100 già nel 2019, tale numero di anni di contributi basterebbe per andare in ...

Brexit - cosa può succedere dopo il voto sul rinvio : dopo aver respinto l’ipotesi di un secondo referendum, la Camera dei Comuni dice sì a un rinvio della Brexit con 412 voti favorevoli e 210 contrari. In arrivo un terzo voto sull’accordo tra May e la Ue: se passa la premier chiederà un rinvio breve, in caso contrario «ci vorrà più tempo». La proroga è appesa al parere dei 27 leader europei, ma il presidente del Consiglio europeo Tusk ha già aperto spiragli...

Brexit : cosa può succedere adesso dopo la bocciatura del No Deal? : Il Parlamento britannico ha bocciato l’accordo proposto da Theresa May con l’Unione Europea, ma ha contemporaneamente anche escluso un’uscita senza accordo. Ha votato a sorpresa, con 312 voti a favore e 308 contrari un emendamento che chiede al governo di escludere in ogni circostanza e in qualsiasi momento l’ipotesi del No Deal. Senza accordo e senza non accordo quali vie restano? Poche e nessuna che piaccia davvero a Theresa May. La premier ...

Personale Ata : abilitazione da III a I fascia - come si può accedere : Personale Ata: abilitazione da III a I fascia, come si può accedere abilitazione I fascia Ata 2018-2019 Il Personale Ata è classificato in tre fasce: I fascia, II fascia, III fascia. Vediamo di seguito come si compongono e chi fa parte delle singole fasce. Ricordiamo che le scuole, in alcuni casi, hanno già nelle prime settimane dall’ avvio dell’ anno scolastico esaurito le chiamate da prima e seconda fascia del Personale ausiliario. Di ...

Bayern Monaco-Liverpool - tutto può succedere : qualificazione alla pari - a 1.88 su Sisal Matchpoint. Nessuna sorpresa in Barcellona-Lione - catalani ai quarti a 1.18 : È ancora tutto da decidere tra Bayern Monaco e Liverpool. Dopo lo 0- 0 dell’andata all’Anfield Road, il passaggio turno è appeso a un filo e la gara si preannuncia ricca di emozioni e spettacolo. I bookmaker di Sisal Matchpoint assegnano la vittoria del match ai tedeschi, proposta a 2.10, il successo dei Reds all’Allianz Arena si gioca a 3.40 mentre il pareggio vale 3.60. Discorso diverso per la qualificazione, che vede la due squadre in ...

City-Schalke - Guardiola avverte : “può succedere di tutto” [FOTO] : 1/10 AFP/LaPresse ...

Bandi sulla Tav : cosa può succedere ora? Tempi - clausole e rischi che corre l’Italia : Un ulteriore ritardo potrebbe far perdere all’Italia i finanziamenti della Ue: Bruxelles è chiamata a decidere entro il 31 marzo. Ma per l’addio definitivo alla Torino - Lione è necessario un voto del parlamento

«Book Club – Tutto può succedere» : il trailer del film con Diane Keaton e Jane Fonda : C'è un prima e un dopo Christian Grey.

Astronomia - dall’esplosione della Luna alle tempeste solari - dalle supernove fino a pianeti vagabondi e giganti gassosi : ecco cosa può succedere alla nostra Terra e perché “basta poco” per distruggerla : Il nostro sistema solare supporta la vita sulla Terra ed è relativamente sicuro… o almeno per ora. Ma basterebbero queste piccole e leggere modifiche per distruggere completamente la vita sulla Terra. ecco in che modo. Se non ci fosse Giove Giove non è solo un bel pianeta con decine di lune intorno. Secondo gli astronomi, il nostro grande vicino gassoso sta proteggendo la Terra da tutte le rocce che vagano nello spazio. Se Giove sparisse per ...

Club Basket Frascati (serie B/f) - Candidi : “Gara 3 con Santa Marinella? Tutto può succedere” : Roma – La serie B del Club Basket Frascati ha mostrato le unghie. Le ragazze di coach Marco Frisciotti hanno battuto 75-74 Santa Marinella in gara 2 del primo turno dei play off, “pareggiando i conti” dopo la vittoria delle tirreniche nella prima sfida. “Una vera e propria battaglia quella di domenica – commenta la playmaker o guardia classe 2003 Alessia Candidi – La gara è stata in equilibrio dall’inizio alla fine: negli ultimi secondi ...

Banche - bail-in e ricatto all'Italia - Paolo Becchi : "Tria - informazioni riservate. Cosa può succedere ora" : Il "ricatto tedesco" all'Italia sulle Banche e il bail in denunciato da Giovanni Tria? "Non è una novità purtroppo, ormai da anni siamo sotto il ricatto dei mercati, della Banca centrale europea e soprattutto della Germania". Paolo Becchi, intervistato dal sito LoSpecialeGiornale commenta la confess