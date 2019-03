Nuovi Apple iMac da 21 5' e 27' ancora più potenti Specifiche e prezzi

Apple - arrivano i Nuovi AirPods con carica wireless : Gli auricolari wireless hanno guidato la crescita del mercato dei wearable nel mondo, che - stando ai sati Idc - nel 2018 hanno segnato un incremento del 27,5% su base annua. Il debutto degli AirPods ...

Apple - arrivano i Nuovi AirPods con carica wireless : Ricarica veloce e senza cavi per la nuova generazione di auricolari della Mela che permettono di comandare Siri senza il tocco

Apple annuncia i Nuovi iMac 2019 - prezzi da 1.350 a 3.400 euro : Dopo l’aggiornamento della gamma iPad, Apple ha tolto i veli sui nuovi iMac, i computer all-in-one eleganti e potenti. Mantengono il design originale e cambiano le configurazioni, per offrire componenti più recenti e potenti. I modelli base sono contraddistinti da schermi con dimensioni di 21,5 e 27 pollici. Chi sceglie l’iMac da 21,5 pollici può optare per diversi processori della famiglia Intel Core di ottava generazione, fino ad ...

Apple ha annunciato i Nuovi iPad Air e iPad Mini : Lanciati in sordina i nuovi tablet dell'azienda californiana: iPad Air e iPad Mini 2019 sono ufficiali e più versatili che mai. Senza eventi eclatanti, Apple ha presentato al mondo i suoi due nuovi tablet più economici ma sempre prestanti: le nuove versioni di iPad Air e iPad Mini sono tra noi. Se Apple ci ha abituati a grandi presentazioni dei suoi nuovi prodotti, questa ...

Irrompono Nuovi iPad Air e iPad Mini con Apple pencil il 18 marzo ma il prezzo è anacronistico : Un po' a sorpresa i nuovi iPad Air e iPad Mini di quinta generazione sono stati lanciati oggi 18 marzo. Che qualcosa bollisse in pentola proprio in questa data, lo avevamo già intuito dalle prime ore della mattinata, quando l'Apple Store era andato off-line per consentire il suo aggiornamento con le nuove vetrine. Il nuovo hardware non smentisce la filosofia Apple di prodotti premium ma neanche la politica di prezzo degli esemplari è cambiata di ...

Sorpresa : Apple ha presentato due Nuovi iPad : Apple ha ufficializzato le nuove generazioni di iPad Mini e iPad Air che diventano subito ordinabili dallo Store che era stato messo offline per qualche ora. Diffusi tutti i dettagli con le caratteristiche tecniche e i prezzi dei tablet per il 2019. Le novità maggiori sono soprattutto per iPad Mini che introduce il supporto a Apple Pencil ossia la penna capacitiva evoluta per un’interazione più profonda con il display. Entrambi i modelli ...

APPLE sta studiando il “Dopo-I-Phone” e ai Nuovi sviluppi : Anche le Società devono guardare costantemente avanti, progettare, cambiare. Quando poi si parla di APPLE il discorso si fa molto più ampio. Ci sono intere strutture all’interno dell’organizzazione che si occupano di cercare soluzioni, trovare novità, interessi e nuovi margini per un possibile successo. Gli Analisti fanno indagini per capire dove sta andando il mercato e verso quali prodotti si rivolgerebbe la clientela. Lo stesso ...

Apple pensa a Nuovi monitor con notch anche per iMac e MacBook - : Alcune di queste soluzioni sono già arrivate nel mondo Android: anche per alcuni modelli dell'atteso Samsung Galaxy S10 si prevede il lettore impronte nel display. Naturalmente Apple deve tutelarsi a ...

Apple abbasserà i prezzi dei Nuovi iPhone? : Apple corre ai ripari e considera la possibilità di abbassare i prezzi dei suoi iPhone al di fuori degli Stati Uniti. Dopo aver annunciato un trimestre con ricavi e profitti in calo rispetto a un anno fa - complice soprattutto un pesantissimo -15% sulle vendite degli iPhone nel periodo natalizio - è Tim Cook in persona a ventilare l'ipotesi di un taglio del listino al fine di favorire la ripresa di Apple sul mercato. «Alcune valute estere si ...