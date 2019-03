Marzo 2019 | è arrivata la Primavera | arrivederci Ora Solare | torna l’Ora Legale Ecco

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) Laastronomica è iniziata e si avvicina anche il momento dell’entrata in vigore dell’Orache quest’anno scatterà nella notte tra Sabato 30e Domenica 31Dovremo spostare le lancette un’ora in avanti, dalle 02:00 alle 03:00, e di conseguenza dormiremo un’ora in meno.Ora: perché si spostano le lancette? Obiettivo del cambio di lancette è il risparmio energetico per il minore consumo di illuminazione elettrica. A lanciare per la prima volta l’idea di un cambio di passo delle lancette dell’orologio per risparmiare energia risale al 1784, a Benjamin Franklin, l’inventore del parafulmine, che pubblicò in quell’anno una proposta di ‘cambio d’ora’ sul quotidiano francese Journal de Paris. Le sue riflessioni poggiavano appunto sull’idea di risparmiare energia ...

