Giro di Sicilia 2019 | svelato il percorso Quattro tappe in programma | conclusione

Giro di Sicilia 2019 - le indiscrezioni sulle tappe della prima edizione : spostato il traguardo finale : Trapelano sui social le prime indiscrezioni relative a tre delle quattro tappe che caratterizzano la prima edizione del Giro di Sicilia Manca poco meno di un mese all’edizione 2019 del Giro di Sicilia, atteso evento pronto a regalare spettacolo ed emozioni in programma dal 3 al 6 aprile. Una prima edizione tutta da scoprire, nata grazie alla sinergia tra Regione Siciliana e Rcs Sport, riuscite a raggiungere un accordo di 11 milioni ...

Giro di Sicilia 2019 : ad aprile doppia tappa a Giardini Naxos : E d'altronde anche il Giro d'Italia in passato ha dimostrato come lo sport sia anche un volano turistico di assoluto rilievo per dare visibilità al territorio. Per questo siamo orgogliosi di poter ...

La Sicilia sempre più al centro del Ciclismo World Tour : ufficiale il ritorno del Giro d’Italia nel 2020 e addirittura la “Grande Partenza” del 2021. Torna anche l’epico “Giro di Sicilia” : Grandissime novità per i Siciliani appassionati di Ciclismo: il futuro della Sicilia è sempre più a due ruote, importanti finanziamenti per inserire il Giro di Sicilia nel World Tour e per appuntamenti storici col Giro d’Italia Nelle ultime settimane si è tanto parlato della possibilità di vedere il Giro di Sicilia inserito del World Tour UCI. Ben presto si potrà assistere ad uno spettacolo vero e proprio per tutti gli amanti del ...

Ciclismo - il Giro d’Italia 2021 partirà dalla Sicilia? Finanziati 10 milioni di euro dalla Regione : Il Giro d’Italia 2021 potrebbe partire dalla Sicilia, l’Isola potrebbe ospitare il via della Corsa Rosa il prossimo anno. Il Governo Regionale ha infatti stanziato 6,2 milioni di euro per questo evento. Il finanziamento, deliberato lo scorso 4 febbraio da Palazzo d’Orleans, prevede altri 1,2 milioni di euro all’anno per organizzare tre edizioni del rinato Giro di Sicilia: totale di 9,8 milioni di euro, una vera e propria ...