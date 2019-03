Commissione Ue multa Google per abuso posizione dominante

ilfogliettone

(Di giovedì 21 marzo 2019) Laeuropea hatoper 1,49 miliardi di euro per aver violato le norme antitrust dell'Ue. Secondo laha abusato della suasul mercato imponendo un certo numero di clausole restrittive ai contratti con siti Web di terze parti che impedivano ai concorrenti di inserire su questi siti i loro annunci pubblicitari collegati alle ricerche degli utenti. La Commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager ha spiegato, oggi a Bruxelles, che laè stata comminata "perillegale delladinel mercato dell'intermediazione di annunci nella ricerca online", e ha ricordato che è la terza volta che l'Antitrust Ueil gigante del Web, dopo altre due decisioni nel giugno 2017 e nel luglio 2018."- ha detto Vestager - ha consolidato la proprianella pubblicità collegata alle ...

emenietti : ue vs google • 2017: multa da 2,42 mld di euro per shopping online • 2018: multa da 4,34 mld di euro per android… - Daniele_Manca : Google, multa da 1,5 miliardi dalla Ue: abuso di posizione dominante per AdSense (ancora una multa... ma temiamo c… - ilpost : La Commissione europea ha multato Google per 1,49 miliardi di euro -