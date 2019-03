optimaitalia

(Di giovedì 21 marzo 2019)Si torna finalmente a parlare di uno smartphone diventato tutto sommato abbastanza popolare qui in Italia in due anni di vendite, in riferimento al cosiddettoP8. Quando sembrava che il supporto software del device fosse ormai sospeso, infatti, sono spuntate all'improvviso le prime segnalazioni da parte di coloro che hanno iniziato a ricevere l'. Nulla di speciale e nessuna rivoluzione all'orizzonte, credo sia giusto dirlo da subito, ma un segnale di vita che quantomeno dovrebbe far piacere al pubblico.Per chi lo avesse dimenticato, sono trascorsi un po' di mesi dal nostro ultimo bollettino sullo smartphone lanciato sul mercato poco più di due anni fa, considerando che vi parlammo dell'B400 a fine gennaio. Secondo le informazioni che ho avuto modo di raccogliere in queste ore, il nuovodovrebbe solo assicurarci ...

OptiMagazine : Altra scossa per Huawei P8 Lite 2017 con aggiornamento B402: alcuni riscontri - pvsassone : RT @huge1961: Ecco spiegata l'improvvisa fregola di espellere l'imbroglione di turno.Sapevano che era coinvolto in un giro di tangenti.Allo… - LellaTrentin : RT @huge1961: Ecco spiegata l'improvvisa fregola di espellere l'imbroglione di turno.Sapevano che era coinvolto in un giro di tangenti.Allo… -