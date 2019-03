The Sinking City sarà disponibile sull’Epic Games Store

"Il periodo è troppo affollato" : The Sinking City è stato rinviato e ha una nuova data di uscita : Nel caso in cui foste in trepidante attesa in vista dell'uscita prevista per il 21 marzo di The Sinking City abbiamo delle brutte notizie per voi dato che il rumor circolato negli scorsi giorni si è infine rivelato affidabile: l'avventura investigativa ispirata all'universo plasmato da H.P. Lovecraft è stata infatti rinviata.L'annuncio arriva dagli sviluppatori stessi che si sono affidati a un video per rivelare anche la nuova data di uscita, il ...

The Sinking City uscirà il 27 giugno 2019 : BIGBEN e Frogwares sono spiacenti di annunciare che la release di The Sinking City, inizialmente prevista per il 21 maggio 2019, è stata rimandata al 27 giugno 2019. La data di uscita è stata posticipata di poche settimane così da permettere agli sviluppatori di realizzare la miglior esperienza di gioco possibile per tutti i giocatori che attendono il gioco con impazienza. The Sinking City ...

The Sinking City - l'ultimo trailer ci immerge nel mondo oscuro di Charles Reed : Bigben Interactive ha da poco pubblicato un nuovo trailer di The Sinking City , il misterioso progetto a tinte horror lovecraftiane sviluppato da Frogwares . Il filmato, piuttosto esteso e ...

Nuovo trailer di Gameplay per The Sinking City : Bigben e Frogwares sono liete di presentare un Nuovo video che rivela il sistema investigativo dell’attesissimo The Sinking City. Il video permette ai giocatori di tuffarsi nel misterioso universo del gioco: Charles Reed, il detective, sta pattugliando le strade di Oakmont investigando sulle cause degli avvenimenti sovrannaturali e della pazzia dilagante che stanno devastando la città. Nel ruolo di ...

The Sinking City non è solo tanta atmosfera lovecraftiana : il nuovo video gameplay ci mostra l'originale sistema di investigazione : I ragazzi di Frogwares sembrano consapevoli del fatto che sviluppare un titolo dalle atmosfere lovecraftiane riuscite non sarà sufficiente ad attirare l'interesse dei giocatori più scettici e proprio per questo motivo il team si è affidato a delle meccaniche di gioco sicuramente peculiari per The Sinking City.Il ruolo di detective soprannaturale in una città alle prese con delle forze occulte spaventose non sarà infatti per nulla semplice dato ...