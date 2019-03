Stefano Tacconi ricoverato in ospedale | intervento chirurgico per l’ex portiere

calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) L’ex indimenticatodella Juventus degli anni Ottantaall’Molitette di Torino, nelle ultime ore è stato operato di ernia al disco. “riuscito”, scrive su Instagram l’ex bianconero, che pubblica una sua foto sul letto d’con il pollice all’insù. “Poi torno a giocare”, il post ironico di. “E anche questa partita è stata vinta”, commenta il figlio del, Andrea. “L’unica pecca è il nome del chirurgo dottor Francesco Zenga”, con riferimento a Walter,dell’Inter rivale della Juventus di. Per fortunasta bene e presto potrà uscire dall’SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articoloin: ...

