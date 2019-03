L’equinozio di primavera è oggi

ilpost

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Per la precisione alle 22.58, astronomicamente: è l'orario esatto dell'equinozio, per cui non è giusto dire che le stagioni cominciano sempre il 21 del mese

