Conte | Su Silvia Romano non siamo ancora riusciti a venirne a capo

blogo

(Di mercoledì 20 marzo 2019)Il Premier oggi ha incontrato gli studenti dell'Università Luiss di Roma per una conversazione su "Europa e futuro". Tra gli argomenti toccati c'è stato anche il caso di, la cooperante di 23 anni rapita in Kenya il 20 novembre scorso. Secondo alcune notizie i responsabili potrebbero essere legati ad Al Shabaab, un gruppo estremista islamico somalo. In questi mesi si sono susseguite diverse fughe di notizie, alcune delle quali hanno anche riportato dell'uccisione della giovane italiana.Al momento, però, non si sa nulla di concreto. Il Premierha confermato che, per il momento, il nostro Paese non èriuscito a fare significativi passi in avanti: "Il caso dilo stiamo seguendo dal giorno in cui è stata rapita, attraverso canali di discrezione ovviamente. Più che i canali diplomatici è la nostra intelligence che ci sta lavorando. Nel riserbo ...

HuffPostItalia : Giuseppe Conte: 'Silvia Romano? Seguiamo il caso, ma non siamo ancora riusciti a venirne a capo' - repubblica : Conte: 'Sul rapimento di Silvia Romano non siamo ancora riusciti a venirne a capo' [news aggiornata alle 19:12] - VardaVardy : RT @ErPrezzemolo: Buongiorno a tutti 122° giorno di prigionia! Ieri allucinante dichiarazione del PdC italiano Conte: 'Sul rapimento di Si… -