Xiaomi Mi 9 riceve una nuova versione Global Stabile con miglioramenti a fotocamera e AoD

Xiaomi Mi 8 Lite inizia a ricevere Android 9 Pie con la MIUI 10 Global Stabile : Xiaomi Mi 8 Lite inizia a ricevere l'aggiornamento a Android 9 Pie in versione Global Stabile , dopo la fase di test in versione beta. L'articolo Xiaomi Mi 8 Lite inizia a ricevere Android 9 Pie con la MIUI 10 Global Stabile proviene da Tutto Android .

Xiaomi Mi 6 potrebbe non ricevere l’aggiornamento ad Android 9 Pie : Secondo quanto afferma un ingegnere Xiaomi, la compagnia cinese non avrebbe intenzione di rilasciare l'aggiornamento a Android 9 Pie per Xiaomi Mi 6. L'articolo Xiaomi Mi 6 potrebbe non ricevere l’aggiornamento ad Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.