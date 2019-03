Volley | Champions Femminile | miracolo a Istanbul | Conegliano è in semifinale

Volley femminile - Champions League 2019 : Scandicci sogna la rimonta ma si spegne sul 2-0 - Fenerbahce in semifinale : Scandicci ci ha provato, ha lottato su ogni pallone, ha sfiorato la clamorosa impresa sportiva ma non è riuscita a completare la remuntada ed è così stata eliminata dal Fenerbahce nei quarti di finale della Champions League 2019 di Volley femminile. Le toscane dovevano ribaltare la sconfitta per 3-1 rimediata la scorsa settimana in casa e si sono presentate a Istanbul con la voglia di espugnare il Burhan Felek Salonu, si sono involate sul 2-0 e ...

CEV Volleyball Champions League – Imoco show in Turchia : fantastica impresa di Conegliano - staccato il pass per la semifinale : Champions League: impresa Imoco Volley Conegliano in Turchia, batte due volte l’Eczacibasi e va in semifinale! Il 3-1 pareggia il ko dell’andata, poi è 15-10 al Golden Set. Ora tocca a Savino Del Bene e Igor Gorgonzola fantastica impresa dell’Imoco Volley Conegliano nei quarti di finale della CEV Volleyball Champions League. Le pantere di Daniele Santarelli, sconfitte all’andata in casa al PalaVerde per 3-0, ...

LIVE Fenerbahce-Scandicci - Champions League Volley in DIRETTA : 0-1 - inizia la rimonta delle toscane : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Scandicci, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley femminile. Le toscane vanno a caccia dell’impresa nella tana delle turche, serve il colpaccio a Istanbul per qualificarsi alle semifinali della massima competizione continentale per importanza: bisogna ribaltare la sconfitta per 3-1 subita all’andata e dunque le ragazze di coach Carlo Parisi sono ...

Volley femminile - Conegliano ribalta tutto e vola in semifinale di Champions League! Capolavoro in Turchia - Eczacibasi sconfitto al golden set! : Conegliano è la prima semifinalista della Champions League 2018-2019 di Volley femminile. Le Pantere hanno sconfitto l’Eczacibasi Istanbul con il risultato di 1-3 (21-25; 23-25; 25-21; 21-25) e si sono poi aggiudicate il decisivo golden set con il punteggio di 10-15 conquistando la vittoria nella doppia sfida dei quarti di finale. Un’autentica impresa quella realizzata dalle ragazze allenate da Daniele Santarelli, chiamate alla ...

LIVE Eczacibasi-Conegliano - Champions League Volley in DIRETTA : 1-4 - IMPRESA LEGGENDARIA! Pantere in semifinale! : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Eczacibasi-Conegliano, partita di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018-2019 di volley femminile. Missione quasi impossibile per la formazione italiana, chiamata a ribaltare la sconfitta subita all’andata con il punteggio di 0-3 (21-25; 25-27; 22-25) per superare il turno. Le ragazze allenate da Daniele Santarelli scenderanno in campo con la consapevolezza di non avere più ...

LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci - Champions League Volley femminile in DIRETTA : toscane per ribaltare tutto in Turchia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Scandicci, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley femminile. Le toscane vanno a caccia dell’impresa nella tana delle turche, serve il colpaccio a Istanbul per qualificarsi alle semifinali della massima competizione continentale per importanza: bisogna ribaltare la sconfitta per 3-1 subita all’andata e dunque le ragazze di coach Carlo Parisi sono ...

LIVE Eczacibasi-Conegliano - Champions League Volley in DIRETTA : 1-3 - si va al golden set! Pantere per la semifinale! : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Eczacibasi-Conegliano, partita di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018-2019 di volley femminile. Missione quasi impossibile per la formazione italiana, chiamata a ribaltare la sconfitta subita all’andata con il punteggio di 0-3 (21-25; 25-27; 22-25) per superare il turno. Le ragazze allenate da Daniele Santarelli scenderanno in campo con la consapevolezza di non avere più ...

LIVE Eczacibasi Istanbul-Conegliano - Champions League Volley femminile in DIRETTA : 0-1 - le Pantere a caccia della remuntada! : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Eczacibasi-Conegliano, partita di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018-2019 di volley femminile. Missione quasi impossibile per la formazione italiana, chiamata a ribaltare la sconfitta subita all’andata con il punteggio di 0-3 (21-25; 25-27; 22-25) per superare il turno. Le ragazze allenate da Daniele Santarelli scenderanno in campo con la consapevolezza di non avere più ...

LIVE Eczacibasi Istanbul-Conegliano - Champions League Volley femminile in DIRETTA : serve l’impresa impossibile in Turchia : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Eczacibasi-Conegliano, partita di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018-2019 di volley femminile. Missione quasi impossibile per la formazione italiana, chiamata a ribaltare la sconfitta subita all’andata con il punteggio di 0-3 (21-25; 25-27; 22-25) per superare il turno. Le ragazze allenate da Daniele Santarelli scenderanno in campo con la consapevolezza di non avere più ...

Fenerbahce-Scandicci - Champions League Volley femminile : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi martedì 19 marzo si gioca Fenerbahce-Scandicci, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley femminile. Le toscane andranno a caccia dell’impresa impossibile contro la corazzata turca che giocherà di fronte al proprio pubblico in quel di Istanbul, Lucia Bosetti e compagne sono reduci dalla sconfitti per 3-1 subita all’andata e sono obbligate a risalire la china: devono imporsi per 3-0 o 3-1 e poi ...

Eczacibasi-Conegliano - Champions League Volley femminile : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi, martedì 19 marzo, si gioca Eczacibasi-Conegliano, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley femminile. Le Pantere andranno a caccia dell’impresa impossibile contro la corazzata turca che giocherà di fronte al proprio pubblico in quel di Istanbul, le Campionesse d’Italia proveranno a ribaltare la sconfitta per 3-0 subita settimana scorsa al PalaVerde: devono imporsi per 3-0 o 3-1 e poi aggiudicarsi anche ...

Volley : Champions League - Perugia e Civitanova affrontano il ritorno dei Quarti : ROMA -Chiuso il turno di andata dei Quarti con Perugia e Civitanova vittoriose al tie break, la Champions calendarizza subito i match di ritorno, in programma in settimana. Dopo la maratona vinta allo ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Scandicci sogna la rimonta - le toscane in casa del Fenerbahce per raggiungere la semifinale : Compito decisamente complicato per Scandicci, chiamata ad una prodigiosa rimonta contro la formazione turca del Fenerbahce nella partita di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018-2019 di Volley femminile. La squadra guidata da Carlo Parisi scenderà in campo in Turchia senza nulla da perdere, ben consapevole di trovarsi di fronte un avversario di assoluto valore e determinata a giocarsi fino in fondo le proprie opportunità di ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Conegliano nella tana dell’Eczacibasi - per la semifinale serve l’impresa : Una vera e propria missione impossibile quella che attende Conegliano. La formazione allenata da Daniele Santarelli affronterà con le spalle al muro la sfida di domani in casa dell’Eczacibasi VitrA Istanbul, partita di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018-2019 di Volley femminile, e con la consapevolezza di non poter concedere davvero nulla alle proprie avversarie. Servirà infatti una prova praticamente perfetta da ...