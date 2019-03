Maltempo : Zaia - in Veneto 350 cantieri per far rinascere territori colpiti da 'Vaia' (2) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda la pulizia boschi saranno aperti, in aggiunta a quelli già attivi, centinaia di cantieri, un numero da definire dopo il disgelo, perché al momento non si è ancora entrati in moltissime aree nei 30mila ettari colpiti da Vaia. La cifra di 2.500.000 di metri cubi di ma

Maltempo di fine ottobre 2018 in Veneto - Zaia : oltre 4 milioni di offerte : Le offerte versate sul conto corrente attivato dalla Regione Veneto a sostegno dei territori colpiti dalla tempesta di fine ottobre 2018 hanno superato i 4 milioni di euro: lo ha reso noto con un post su Facebook il presidente della Regione Luca Zaia, precisando la “cifra record di 4.027.731 euro“. “Non ho parole per ringraziare tutti coloro che, anche per importi minimi, secondo le proprie possibilita’, hanno voluto ...

Maltempo Veneto - Zaia : “Subito le strutture di missione” : “Ho chiesto al presidente Conte che, rispetto ai finanziamenti previsti di 2 miliardi 600mila euro e degli ulteriori stanziamenti come i 470milioni di euro, le Regioni siano autorizzate a mettere in piedi le strutture di Missione. E fondamentale per facilitarci il percorso e garantire che le risorse vengano investite e si trasformino da subito in opere per il territorio. Grazie al lavoro dei soggetti attuatori abbiamo 90 milioni di opere ...

Maltempo - Zaia : “Il Governo stanzia 755 milioni per il Veneto in un triennio” : Il presidente del Veneto, Luca Zaia, rende noto che oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo ha informato che il Governo ha stanziato 755.912.355,61 euro per il triennio 2019-2021 per il Maltempo dello scorso fine ottobre. Zaia, nella sua qualita’ di Commissario Delegato, ha ricevuto comunicazione che, per i primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato ...

Maltempo : Zaia - 'dallo Stato assicurare risorse per un mld e 50 mln' : Venezia, 14 feb. (AdnKronos) - “Per fronteggiare gli enormi danni causati dall’uragano che ha devaStato il Veneto a fine ottobre ci sono già un miliardo e 50 milioni di risorse garantite, che saranno immediatamente spendibili perché affidate alla Protezione civile. Per saldare, quindi, il conto tota