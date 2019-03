Jeremias Rodriguez contro Alda D’Eusanio | “Sei gelosa di Soleil?”

Jeremias Rodriguez provoca Alda D’Eusanio : “Sei gelosa di Soleil?” : L’Isola dei Famosi: Alda D’Eusanio attaccata da Jeremias che difende Soleil Una clip ha riassunto le ore trascorse sull’Isla Bonita da Soleil Sorge e Riccardo Fogli la scorsa settimana. L’opinionista dell’Isola dei Famosi Alda D’Eusanio ha avuto da ridire sui modi di fare dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, affermando che è sempre piena di energia grazie ai premi della prova leader. Jeremias ...

Jeremias Rodriguez a Verissimo parla del rapporto con Soleil : Silvia Toffanin ha fatto una lunga intervista a Jeremias Rodriguez dopo l’esperienza a “L’Isola dei famosi” e racconta quello che ha vissuto. Molto dimagrito al suo ritorno ha spiegato che avrebbe voluto vincere e molto, ma il pubblico ha deciso, anche se lui non rimpiange nulla: «Io sono così, ho mostrato chi ero realmente», ma chiarisce che tornando indietro avrebbe provato ad essere meno “fumantino”. Silvia Toffanin ...

Jeremias Rodriguez : Fogli stava male - fuori dalle telecamere ha pianto. Soleil non piace a Belen e Cecilia : Jeremias Rodriguez - Verissimo Nuova intervista a Verissimo per Jeremias Rodriguez, il penultimo eliminato dell’Isola dei Famosi 2019. Durante l’ospitata nel programma pomeridiano condotto da Silvia Toffanin, l’ex naufrago ha fatto alcune dichiarazioni sul suo (breve) percorso all’interno del reality. Doverosi alcuni accenni a Riccardo Fogli, soprannominato “nonno” dall’argentino, e a Soleil ...

Jeremias Rodriguez : "Dovrò sottopormi a un intervento chirurgico" : Jeremias Rodriguez è stato ospite nel salotto di Verissimo . Il fratello di Belen e Cecilia , ha raccontato della sua breve ma intensa esperienza sull' Isola dei Famosi e dei suoi rapporti con gli ...

Jeremias Rodríguez critica Corona : “Non ha capito niente - fa sempre gli stessi errori” : Jeremias Rodríguez a Verissimo dalla Toffanin critica Fabrizio Corona per il suo comportamento con Fogli Si è parlato tanto del caso Corona – Fogli all’Isola dei Famosi e se ne parlerà anche domani nella puntata di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, Jeremias Rodriguezha raccontato la reazione di Riccardo Fogli dopo aver visto il filmato in cui l’ex re dei paparazzi … Continue reading Jeremias Rodríguez critica Corona: “Non ha ...

Verissimo - Jeremias Rodriguez gela Soleil Sorgè : "Innamorato?" : Jeremias Rodriguez, ospite della puntata di Verissimo di oggi 16 marzo, ha fatto il punto sulla sua love story con la naufraga dell'Isola dei Famosi 2019 Soleil Sorgè. L'argentino ha subito spiegato che il flirt tra i due non è scoppiato in Honduras ma già durante il viaggio in aereo. Sui suoi senti

Jeremias Rodriguez si deve operare : la sua ammissione a Verissimo : Verissimo: Jeremias Rodriguez annuncia un intervento chirurgico a Silvia Toffanin Durante l’intervista a Verissimo, Jeremias Rodriguez ha raccontato a Silvia Toffanin che dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico alla mano. A dicembre scorso, l’argentino è stato vittima di un incidente sulla neve. In particolare, Jeremias Rodriguez si era rotto il braccio e il metacarpo danneggiato dal trauma non era ancora sufficientemente ...

Jeremias Rodriguez : 'Soleil mi piace molto - ma non sono innamorato. Le mie sorelle non approvano' : Jeremias Rodriguez dopo l'esperienza a L'Isola dei famosi racconta a Verissimo quello che ha vissuto. molto dimagrito al suo ritorno ha spiegato che avrebbe voluto vincere e molto, ma il pubblico ha ...

Jeremias Rodriguez contro Fabrizio Corona a Verissimo : «Quello che ha fatto a Fogli - dimostra che non ha capito niente» : «Corona è una persona intelligente, ma quello che ha fatto a Fogli dimostra che non ha capito niente». Jeremias Rodriguez, ex naufrago dell?ultima edizione dell? Isola...

