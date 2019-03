Incendio in discarica a Carsoli | in campo l' Arta per rilievi su tossicità fumo

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 19 marzo 2019) L'Aquila -Abruzzo è intervenuta questa mattina in località Recocce di, in provincia di L’Aquila, per gli accertamenti ambientali necessari a seguito di un vastoche ha interessato dalla mezzanotte unaabusiva adiacente all’autostrada, da tempo sotto sequestro. Allertati intorno alle 8 dal sindaco di, Velia Nazzarro, i tecnici Carlo Bellina Agostinone e Francesco Benedetti del Distretto provinciale di L’Aquila hanno dapprima eseguito un sopralluogo per verificare lo stato dell’area, rilevando la presenza di una moltitudine di rifiuti di ogni tipo (elettrodomestici, veicoli fuori uso e rottami, pneumatici, cassoni in cemento amianto, ecc.), anche derivanti da attività di demolizione, ammassati sul terreno disordinatamente. Autorizzati ad accedere al sito incendiato dai Carabinieri Forestali e dai Vigili del Fuoco, questi ultimi ...

