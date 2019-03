Tiro a segno | Europei 10 metri Osijek 2019 | nelle prime gare degli juniores indietro gli

oasport

(Di lunedì 18 marzo 2019) Sono scattati oggi glidida 10in programma ad, in Croazia, fino a domenica: prima giornata dicon tre finali della categoria junior che non hanno regalato gioie ai colori azzurri, infatti non ci sono stati italiani in grado di giocarsi le medaglie. Di seguito tutti i risultati odierni.Nella carabina maschile affermazione del ceco Filip Nepejchal con 252.0, davanti a due magiari, Zalan Pekler, secondo a quota 250.0, e Marton Istvan Klenczner, eliminato in terza posizione con 227.9. Fuorieliminatorie gli italiani, classificatisi sesti a squadre: 11° Augustin Martin Petrini, 13° Danilo Dennis Sollazzo e 35° Michele Bernardi.Nella carabina femminile titolo continentale per la danese Stephanie Laura Scurrah Grundsoee con 248.0, che batte all’ultimo colpo la tedesca Anna Janssen, fermatasi a quota 247.8. Bronzo alla transalpina ...

