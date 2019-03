Spendere tanto non vuol dire spendere bene | Fulham in caduta libera

lanotiziasportiva

(Di lunedì 18 marzo 2019) Nel calcio moderno è ormai abitudine diffusa esaltarsi quando la squadra del cuore porta a termine dispendiose campagne acquisti. Un segnale forte di voglia di far, che solo spendendo cifre esorbitanti soddisfa le aspettative degli appassionati. Talvolta però può accadere che, se una serie di giocatori forti individualmente e pagatinon sono complementari, la squadra si trasforma in un’accozzaglia di prime donne e i risultati ne sono lo specchio fedele. Caso emblematico in tal senso è il, attualmente penultimo in Premier League nonostante un mercato estivo faraonico.Dopo aver concluso la scorsa stagione di Championship al terzo posto, conquistando la promozione in Premier League tramite i play off, la formazione londinese non voleva lasciare nulla al caso. L’obiettivo era quello di consolidarsi nel massimo campionato inglese, che ha visto la presenza fissa dei ...

