Inter | Vecino si riprende il favore

L’Inter si esalta nel derby - l’analisi di Donadoni : “Milan sottotono - il gol di Vecino ha inciso” : L’ex allenatore del Bologna ha analizzato la partita di ieri sera, esprimendo il proprio punto di vista “Il gol di Vecino ha sicuramente inciso. Quando una squadra arriva a toccare il fondo non può che risalire e la reazione dei giocatori dell’Inter è stata questa, hanno capito che era un punto di non ritorno. Questo aspetto mentale ha fatto la differenza: era il rischio più grande a cui il Milan poteva andare ...

Milan-Inter - Vecino : 'Bravi a riscattare la brutta figura di giovedì in Europa League' : "Era importante per noi dimenticare la sconfitta di giovedì " ha dichiarato lo stesso Vecino a Sky Sport " Non potevamo portarci dietro quella partita, sarebbe stato un problema. Abbiamo iniziato ...

Inter - Vecino svela il segreto della rinascita : 'Ci siamo parlati' : L'Inter trionfa nel derby di Milano contro il Milan con un pirotecnico 3-2 grazie alle reti di Vecino, De Vrij e Lautaro Martinez che hanno reso ininfluenti i gol di Bakayoko e Musacchio. Migliore in campo di questa gara è stato decretato il centrocampista uruguaiano, schierato a sorpresa dal tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, sulla trequarti al posto dell'infortunato Nainggolan ed alle spalle dell'unica punta, Martinez. Un successo che ha ...

Inter - è la grande notte di Lautaro. Che rivincita per Vecino : Milan-Inter, la sfida delle coreografie E' la sua notte. Lo capisci subito, quando sul cross di Perisic usa la testa in tutti i sensi, perché capisce che non può tirare in porta e allora regala e ...

Milan-Inter 2-3 : Vecino - De Vrij e Lautaro rilanciano Spalletti con un derby dominato : Gattuso l'aveva ribadito: «L'Inter non è morta». E la squadra di Spalletti lo dimostra: pur senza Icardi, match winner all'ultimo respiro del derby d'andata, e ora oggetto dello scandalo e delle ...

Milan-Inter 2-3 - le pagelle nerazzurre : Vecino sontuoso - Lautaro non fa rimpiangere Icardi : Si è appena concluso il posticipo della ventottesima giornata di campionato che vedeva di scena il derby di Milano tra Milan ed Inter, con il risultato finale di 2-3 per i nerazzurri. Decidono la sfida le reti di Vecino al 3', raddoppio di De Vrij al 51', riapre la gara Bakayoko al 57', ma Lautaro su calcio di rigore al 67' la rimette al sicuro anche se bisogna soffrire fino all'ultimo grazie al gol di Musacchio al 71'. Ora ci sarà la sosta con ...

Milan-Inter 2-3 - le pagelle di CalcioWeb : Martinez e Vecino i migliori [FOTO] : 1/27 Spada/LaPresse ...

Milan-Inter - diretta live : fine primo tempo - nerazzurri in vantaggio grazie a Vecino : Milan-Inter diretta live – Si gioca il posticipo delle 20,30 della 28^ giornata, l’attesissimo derby Milan-Inter. Rossoneri reduci da 5 vittorie consecutive e con un punto di vantaggio sui cugini nerazzurri che cercano il sorpasso in classifica per riprendersi il terzo posto. Le formazioni ufficiali del match. FORMAZIONI UFFICIALI Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; ...

Milan-Inter 0-1 La Diretta : Sblocca subito Vecino : Si chiude col derby della Madonnina di questa sera alle ore 20.30 il programma della 28esima giornata di Serie A. E' una sfida che vale il terzo posto quella di oggi tra Milan ed Inter, divise in...

Inter-Spal - le probabili formazioni : Spalletti senza Vecino e Nainggolan : INTER SPAL probabili formazioni – Tutto pronto per il match di San Siro Inter-Spal, valido per la 27° giornata di Serie A. Vediamo nel dettaglio le scelte dei tecnici Inter Spal probabili formazioni Inter-Spal, le scelte dei tecnici Nell’Inter di Luciano Spalletti, come riporta Sky Sport, distrazione al gemello mediale della gamba sinistra. per Radja Nainggolan che salterà […] L'articolo Inter-Spal, le probabili formazioni: Spalletti ...

Caos Inter - Vecino chiama Icardi per un chiarimento ma trova un muro! : Icardi-Inter, il Caos Interno allo spogliatoio prosegue senza sosta nonostante il tentativo di Vecino di riavvicinare l’argentino ai compagni Le ultime novità della sit-com Icardi in casa Inter, sono davvero sconcertanti. A rivelarle è il Corriere della Sera, che parla di un tentativo di un “inviato” dello spogliatoio nerazzurro per riavvicinare l’ex capitano al resto della squadra dopo la rottura dei giorni scorsi ...

Fiorentina-Inter 3-3 : autogol di De Vrij - gol di Vecino - Politano - Perisic e Muriel : Seria A, De Calò: "Molta Inter, troppa Var. E sull'ultimo rigore..." A Firenze si gioca il calcio storico, disciplina che ripropone un gioco antico. A Firenze oggi va in scena anche il calcio ...

Vecino - Ranocchia - Perisic - Politano : l'Inter non sente nostalgia di Icardi : l'Inter ha battuto 4-0 il Rapid Vienna e si è qualificato agli ottavi Europa League: Vecino 11', Ranocchia 18', Perisic '80, Politano '87. Nell'andata dei sedicesimi l'Inter aveva vinto 1-0.

Inter-Rapid Vienna 4-0 : gol di Vecino - Ranocchia - Perisic e Politano : Così si rischia quasi di non riconoscerla. L'Inter si prende una sera libera dal suo lavoro a tempo pieno da produttrice di casini, complicazioni ed epica. Sarà che l'Europa League, a questi livelli, ...