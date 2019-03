Giovani | maschi e di buona cultura | ecco l’identikit dei consumatori europei più

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 marzo 2019)e diglipiù propensi a consumare gli insetti come cibo.emerge da un articolo pubblicato sulla rivista “Food Research International” da un team del dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università di Pisa guidato dalla professoressa Gisella Paci e composto dai dottori Simone Mancini, Roberta Moruzzo e Francesco Riccioli.I ricercatori hanno messo insieme e confrontato i dati provenienti da una quarantina di studi pubblicati dal 2012 ad oggi per capire quali categorie di persone più disponibili ad accettare gli insetti nel proprio piatto.“Gli uomini fra i venti e i trenta anni sono ipiù interessati, soprattutto per una questione di curiosità – spiega Simone Mancini che sta svolgendo alcuni progetti di ricerca sul tema degli insetti edibili – e questo vale sia al livello italiano che europeo, come indicano le ...

Versiliatoday : Giovani maschi e di buona cultura, ecco gli europei più propensi a consumare gli insetti come cibo -… - Roby29880142 : Semplice spiegazione, la donna matura almeno 15 anni prima dell'uomo, quindi i coetanei maschi delle donne giovani… - lustboy19851 : RT @pippopippa17: Noi maschi che scopiamo giovani transessuali ?????? -