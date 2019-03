Come indossare le calze? Ecco le regole da seguire

dilei

(Di lunedì 18 marzo 2019) Questa settimana rispondo a Valeria e alle sue amiche, che mi chiedono lumi sucorrettamente leCiao Angela, io e le mie amiche abbiamo un dubbio: ci sono dellein fatto di? Sappiamo che il bon ton prevedecolor carne anche d’estate, ma è davvero così? E poi, dilemma dei dilemmi, in questa stagione, quando non fa né troppo caldo né troppo freddo, per una festa tra amici con un abito scuro cosa consigli?velate nere ocolor carne in base alla tonalità della propria pelle? La scarpa open toe è rigorosamente senzavedete c’è un po’ di carne al fuoco! vediamo se riesco a risolvere qualcuno dei loro dubbi!le: il galateo e la mia opinione personale Dunque, il galateo prevedeva effettivamente fino a non molto tempo fa la calza velata in situazioni formali. Se ci fate caso infatti, ...

