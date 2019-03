Brexit | gli inglesi vorrebbero uscire | l' Inghilterra vorrebbe restare Perché?

Brexit rimandata - il parere degli italiani a Londra : 'C'è sollievo ma si prolunga una situazione di insicurezza' : La Camera dei Comuni inglese ha votato 'sì' alla mozione per chiedere un rinvio breve " dal 29 marzo al 30 giugno " della Brexit . Cosa ne pensano gli italiani che vivono e lavorano a Londra? "Stasera ...

Tusk dice sì allo slittamento alla Brexit. Ma la Ue detta le condizioni : vogliamo un piano preciso : La mossa che ha colto tutti di sorpresa, su entrambe le sponde della Manica, è arrivata ieri mattina via Twitter. L’autore è Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo. Per la prima volta un esponente Ue ha aperto esplicitamente all’ipotesi di estendere i negoziati per la Brexit oltre il 29 marzo. Finora tutti si erano trincerati dietro il diplo...

Migliorano i dati macro EU. La No Deal Brexit al voto : Personalmente, ho imparato a non sottovalutare la tendenza della politica a rinviare i problemi, atteggiamento noto nei paesi anglosassoni come "kicking the can down the road",, per cui credo in un ...

Francoforte intanto si gode gli effetti della Brexit - deal o non deal : Questo perché la più importante banca d'investimento al mondo ha bisogno di allargarsi, dato che prevede di raddoppiare a Francoforte il proprio personale: attualmente occupa qui 200 impiegati, ...

Brexit - bocciato il no deal - è caos ma non c'è il taglio netto dalla Ue : Brexit, bocciato il no deal: non ci sarà il taglio netto della Gran Bretagna dalla Ue. Dopo lo strappo, il caos diventa totale. Il Parlamento britannico prova ad allontanare lo...

Brexit - il governo UK taglia le stime Pil 2019 : "Stiamo facendo un altro passo per uscire dall'austerity ", ha continuato aggiungendo che l'economia inglese dovrebbe "crescere più rapidamente di quella tedesca" nonostante il rallentamento dell'...

Brexit-Cina - Governo a consulto da Mattarella in vista Consiglio Ue : Roma, 13 mar., askanews, - La Brexit sopra ogni altra cosa nella colazione di lavoro oggi al Quirinale tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la delegazione del Governo guidata dal ...

Brexit - dopo la batosta si torna al voto in Parlamento. Ecco gli scenari : dopo la (seconda) bocciatura del suo accordo di Brexit, Theresa May si ripresenta alla Camera dei Comuni. I parlamentari dovranno scegliere il 13 marzo se preferiscono un divorzio con o senza accordi diplomatici. Nel caso optino per un accordo, come sembra scontato, la palla passa alla terza e ultima votazione del 14 marzo: la richiesta o meno di un rinvio della Brexit oltre la scadenza originaria del 29 marzo 2019...

Brexit : Londra ha paura del no deal e taglia i dazi con la Ue : Sulla Brexit c'è solo l'accordo già negoziato, ora è Londra che deve decidersi, da loro che deve arrivare la soluzione. Pressing europeo sul Regno Unito all'indomani del voto ai Comuni con la seconda ...

Brexit - e ora? Tutti gli scenari possibili : Brexit, e ora? Tutti gli scenari possibili È sempre più caos intorno alla Brexit. La premier britannica Theresa May ha dovuto infatti registrare nella giornata di ieri una ennesima debacle politica. Ben 391 deputati hanno votato contro il suo nuovo piano per l’uscita dall’Unione, a fronte di soli 241 favorevoli. Solo poche decine tra i conservatori che avevano votato contro May a gennaio hanno appoggiato il nuovo piano. Il ...