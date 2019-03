Ascolti TV | Domenica 17 marzo 2019 Fazio 13 8%-12 6% | Il Silenzio dell’Acqua 12 2% | Le

Ascolti tv domenica 17 marzo 2019 : Prime Time Su Rai 1 Che Tempo Che Fa ha registrato .000 telespettatori, share % e nel Tavolo, in seconda serata, .000, %, Su Rai 2 The Good Doctor, in prima tv, .000 telespettatori, share % e nella seconda .000, %. Su Rai 3 Amore Criminale ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il silenzio dell'acqua, terza puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato .000 ...

Il silenzio dell'acqua - Ascolti 2^ puntata e anticipazioni di domenica 17 marzo : domenica 10 marzo è andata in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata della fiction 'Il silenzio dell'acqua', la nuova serie tv con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini che ha tenuto incollati davanti al televisore oltre tre milioni di spettatori, confermando il buon risultato in termini di ascolti della puntata di esordio di venerdì scorso. Il pubblico si è appassionato alla vicenda di Laura, la 16enne trovata morta in circostanze ...

Domenica In : Ascolti in calo dopo l’intervista ad Anna Maria Barbera : ascolti Domenica In: Mara Venier in calo ma vince contro le soap di Canale 5 Ieri 10 marzo Mara Venier al timone di Domenica In ha fatto registrare ascolti in calo rispetto alla scorsa settimana. Come riportano i dati Auditel, il contenitore Domenicale del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo è stato seguito nella prima parte da 2.089.000 telespettatori, pari al 17,5% di share, e nella seconda parte da 2.335.000, pari al 15,7%. ...

Ascolti TV | Domenica 10 marzo 2019. Fazio 15.5%-13.7% - Il Silenzio dell’Acqua 14%. Venier 17.5%-15.7% - Parodi 10.8% - D’Urso 15% : Il Silenzio dell'Acqua Nella serata di ieri, Domenica 10 marzo 2019, su Rai1 – dalle 20.38 alle 22.41 – Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.966.000 spettatori pari al 15.5% di share mentre – dalle 22.46 alle 0.01 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction Il Silenzio dell’Acqua ha raccolto davanti al video 3.193.000 spettatori pari ...

Ascolti TV | Domenica 10 marzo 2019. Fazio 15.5%-13.7% - Il Silenzio dell’Acqua 14% : Il Silenzio dell'Acqua Nella serata di ieri, Domenica 10 marzo 2019, su Rai1 – dalle 20.38 alle 22.41 – Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.966.000 spettatori pari al 15.5% di share mentre – dalle 22.46 alle 0.01 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction Il Silenzio dell’Acqua ha raccolto davanti al video 3.193.000 spettatori pari ...

Ascolti tv domenica 10 marzo 2019 : Una domenica come tante, tra Che Tempo Che Fa, Non è L'Arena e il Campionato sulle pay-tv. Prime Time Su Rai 1 Che Tempo Che Fa ha registrato .000 telespettatori, share % e nel Tavolo, in seconda serata, .000, %, Su Rai 2 The Good Doctor, in prima tv, .000 telespettatori, share % e nella seconda .000, %. Su Rai 3 Amore Criminale ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il silenzio dell'acqua, seconda puntata, ha ...

Ascolti TV | Domenica 10 marzo 2019 : Il Silenzio dell'Acqua Nella serata di ieri, Domenica 10 marzo 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction Il Silenzio dell’Acqua ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 The Good Doctor ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). ...

Domenica In - trionfo d'Ascolti per Mara Venier : puntata tutta rosa : Ieri 3 marzo Mara Venier al timone di Domenica In ha ottenuto ascolti da record battendo Domenica Live della rivale Barbara D’Urso. Come riportano i dati Auditel, il programma Domenicale di Rai 1 nella prima parte, in onda fino alle 15:55, ha registrato una share del 19,8% con 2.932.000 spettatori r

Ascolti TV | Domenica 3 marzo 2019. Fazio 14.1%-12.6% - Non Mentire 14.1%. Venier 19.8%-19.5%. D’Urso (17%) vs Parodi (13.1%) : Non Mentire Nella serata di ieri, Domenica 3 marzo 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa – dalle 20.38 alle 22.41 – ha conquistato 3.559.000 spettatori pari al 14.1% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.46 alle 0.02 – ha interessato 2.230.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della fiction Non Mentire ha raccolto davanti al video 3.273.000 spettatori pari al 14.1% di share. ...

Ascolti TV | Domenica 3 marzo 2019. Fazio 14.1%-12.6% - Non Mentire 14.1%. Venier 19.8%-19.5%. Parodi 13.1% - D’Urso 17% : Non Mentire Nella serata di ieri, Domenica 3 marzo 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa – dalle 20.38 alle 22.41 – ha conquistato 3.559.000 spettatori pari al 14.1% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.46 alle 0.02 – ha interessato 2.230.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della fiction Non Mentire ha raccolto davanti al video 3.273.000 spettatori pari al 14.1% di share. ...

Ascolti TV | Domenica 3 marzo 2019. Fazio 14.1%-12.6% - Non Mentire 14.1%. Venier 19.8%-19.5%. Parodi 13.1% : Non Mentire Nella serata di ieri, Domenica 3 marzo 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa – dalle 20.38 alle 22.41 – ha conquistato 3.559.000 spettatori pari al 14.1% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.46 alle 0.02 – ha interessato 2.230.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della fiction Non Mentire ha raccolto davanti al video 3.273.000 spettatori pari al 14.1% di share. ...

Ascolti TV | Domenica 3 marzo 2019. Fazio 14.1%-12.6% - Non Mentire 14.1% : Non Mentire Nella serata di ieri, Domenica 3 marzo 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al 14.1% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.230.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della fiction Non Mentire ha raccolto davanti al video 3.273.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su ...

Ascolti tv domenica 3 marzo 2019 : I dati di ascolto della domenica, tra Fazio che intervista Macron, Giletti che apre sul caso Emma Marrone, il campionato con Napoli - Juve e Sky Tg24 che segue le Primarie del PD. Su Rai 1 Che Tempo Che Fa ha registrato .000 telespettatori, share % e nel Tavolo, in seconda serata, .000, %, Su Rai 2 The Good Doctor, in prima tv, .000 telespettatori, share % e nella seconda .000, %. Su Rai 3 Amore Criminale ha registrato .000 ...

Ascolti TV | Domenica 3 marzo 2019 : Non Mentire Nella serata di ieri, Domenica 3 marzo 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della fiction Non Mentire ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 The Good Doctor ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene ha ...