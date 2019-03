Vittoria da playoff contro Trieste

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano corsara in Russia! Vittoria di platino sul Khimki verso i playoff! : Una Vittoria pesantissima, grazie ad un ultimo quarto da sogno. L’Olimpia Milano espugna Mosca, batte il Khimki 90-88 e trova un successo che può valere tantissimo in chiave playoff. La squadra di Pianigiani resta al sesto posto, aspettando i risultati delle rivali, ma questa è davvero una notte che può essere fondamentale per il futuro di Milano. Mike James è il miglior marcatore dell’Olimpia con 16 punti, ma importanti sono anche i ...